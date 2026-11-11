Due patroni per inaugurare la Cittadella della Cultura di Rovato

Ci sono voluti due patroni, quello d’Italia, San Francesco d’Assisi, e quello di Rovato, San Carlo Borromeo, per vedere finalmente aperto il cuore della Cittadella della cultura, l’immobile sorto sul sedime dell’ex cinema Corso, nel cuore della capitale della Franciacorta.
Il varo
Dopo cinque anni di lavori e un investimento di circa 4 milioni di euro, frutto di un finanziamento Pnrr, lo stabile di corso Bonomelli ha ospitato nei giorni scorsi un incontro a cavallo tra storia e cultura, grazie alla collaborazione tra la scuola d’arti e mestieri Francesco Ricchino e l’Amministrazione comunale. Almeno un centinaio le persone accorse per iniziare a scoprire quello che, nelle intenzioni del Comune, dovrà diventare il polo culturale del centro storico di Rovato.
«La Cittadella della Cultura apre le sue porte e racconta una nuova pagina della storia di Rovato - ha detto la sindaca Valentina Bergo salutando i presenti -. Abbiamo aperto i battenti, non casualmente, con un percorso dedicato alla storia, all’arte e al patrimonio culturale del nostro territorio, attraverso un viaggio da San Francesco a San Carlo», il patrono della capitale della Franciacorta.
«Un’occasione - ha aggiunto il primo cittadino - per riscoprire luoghi, testimonianze e radici che appartengono alla nostra comunità, valorizzando la cultura come patrimonio da custodire e condividere».
Lo stabile, distribuito su più livelli, ospita al pianterreno un’ampia sala per incontri e conferenze. Nei locali attigui trovano spazio invece le installazioni della scuola Ricchino, da 150 anni esatti «università bresciana del saper fare»: opere in ferro battuto, rame a sbalzo e altre eccellenze artigiane si alternano a manufatti d’epoca, pannelli dedicati alla storia rovatese e alcuni orologi a torre, recuperati nel corso degli anni sempre sull’asse Ricchino-Comune.
L’archivio
Al piano superiore ha, invece, trovato sede l’Archivio storico «Città di Rovato», con opere che raccontano oltre sette secoli di storia della cittadina. I documenti sono consultabili anche online, attraverso il sito archiviostoricorovato.it, oppure direttamente in sede. In questo caso è necessaria la prenotazione, contattando la biblioteca Cesare Cantù al numero 030.7722525 o scrivendo a biblioteca@comune.rovato.bs.it.
Per ora la Cittadella aprirà in occasione di eventi e iniziative pubbliche. In primavera è, invece, previsto l’arrivo del punto di ristoro e la sistemazione della piazzetta interna, con l’obiettivo di trasformarla in un nuovo punto di riferimento per la cultura e per la voglia di stare insieme.