Cittadella della Cultura a Rovato, polemiche per l’aumento dei costi

Daniele Piacentini

La variazione di 160mila euro è passata in aula, ma per l’opposizione è un errore di valutazione. Il cantiere dovrebbe chiudere entro la metà dell’anno prossimo

2 ' di lettura

Il rendering: ecco come sarà la struttura

Aumentano i costi della Cittadella della Cultura, l’opera che andrà a cambiare in maniera significativa l’accesso meridionale a corso Bonomelli. Il Consiglio comunale di Rovato ha dato via libera alla quarta variazione al bilancio, che prevede 160mila euro di interventi extra sull’ex cinema Corso, con il totale dell’investimento (legato al Pnrr) che arriva così ad ammontare a circa 4 milioni di euro. Nella stessa variazione si prevedono poi 250mila euro per la tinteggiatura degli istituti scolas