La Cittadella della cultura di Rovato è pronta: apertura a tappe

In primavera il bando del punto ristoro e la realizzazione di una piazzetta di collegamento con la biblioteca. L’archivio storico è già stato spostato e consultabile su prenotazione

Daniele Piacentini 22 ottobre 2026 2 ' di lettura

Concluso il cantiere affacciato sul centrale corso Bonomelli © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Cittadella della culturabibliotecaarchivioRovato Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...