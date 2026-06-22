Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+Brescia e Hinterland

Sin Caffaro, biomonitoraggio per quasi mille bresciani

L’invito arriverà ad alcuni residenti tra i 20 e i 50 anni scelti casualmente per Pcb, Pfas e metalli pesanti
Barbara Fenotti
Una veduta aerea del Sin Caffaro a Brescia - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Una veduta aerea del Sin Caffaro a Brescia - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

La bonifica entra nei cantieri, la ricerca entra nelle case dei cittadini. Si muove lungo un doppio binario la nuova fase del percorso legato al Sin Caffaro: da una parte gli interventi di risanamento ambientale avviati nei mesi scorsi, dall’altra il biomonitoraggio che coinvolgerà 938 bresciani tra i 20 e i 50 anni.

Le lettere

Un'analisi di laboratorio - © www.giornaledibrescia.it
Un'analisi di laboratorio - © www.giornaledibrescia.it

Nei prossimi giorni Ats Brescia spedirà le prime 1.876 lettere ai cittadini selezionati per partecipare allo studio che prevede, accanto alle analisi tradizionali su sangue e urine, anche la misurazione di indicatori biologici di esposizione a sostanze come Pcb, Pfas, metalli pesanti, composti organici volatili e idrocarburi policiclici aromatici. Presentato ieri da Ats, Asst, Comune di Brescia e Regione, il progetto rappresenta il più importante tra i cinque biomonitoraggi avviati nei siti di interesse nazionale lombardi e rientra in un programma del Ministero della Salute.

«L’avvio della bonifica e questo studio rappresentano due momenti fondamentali perché mettono la salute al centro del nostro impegno» sottolinea la sindaca Laura Castelletti, ricordando come l’Amministrazione avesse sollecitato un nuovo approfondimento sanitario dopo quelli realizzati nel 2001-2002 e nel 2013.

L’indagine

I cittadini coinvolti sono stati scelti casualmente tra i residenti da almeno cinque anni nel Comune di Brescia. La fascia d’età 20-50 anni è dovuta al protocollo nazionale, che punta a fotografare lo stato di salute della popolazione giovane-adulta in età lavorativa.

«Partiamo con la bonifica quest’anno e cerchiamo di guardare avanti, non più indietro» spiega il referente scientifico del progetto, l’epidemiologo Giovanni Maifredi. Le aree in cui verranno inviate le lettere comprendono i quartieri Primo Maggio, Chiesanuova, Fornaci, Villaggio Sereno e altre zone previste dal protocollo, e i prelievi saranno effettuati al Civile a partire da settembre. Ogni partecipante riceverà gratuitamente gli esiti attraverso il Fascicolo sanitario.

Gli obiettivi Il direttore generale di Ats Brescia Claudio Sileo ha evidenziato come «il valore dello studio stia anche nella possibilità di confrontare i dati bresciani con quelli raccolti negli altri siti nazionali», mentre il direttore generale degli Spedali Civili Luigi Cajazzo ha ricordato che, «previo consenso, i campioni potranno essere conservati nella biobanca del San Matteo di Pavia per future ricerche».

I risultati complessivi sono attesi nel 2027 e contribuiranno a definire un quadro aggiornato dello stato di salute della popolazione bresciana.  

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Sin CaffarobiomonitoraggioAtsBrescia

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Aree naturali protette del bresciano - Ambienti e percorsiAree naturali protette del bresciano - Ambienti e percorsi

La seconda guida Grafo è dedicata al Parco Alto Garda Bresciano, ai parchi dell’hinterland e della pianura orientale.

SCOPRI DI PIÙ
Leadership e strategiaLeadership e strategia

Il libro di Shai Misan, che applica i principi del gioco degli scacchi alla leadership e alla gestione del cambiamento.

SCOPRI DI PIÙ
SponsorizzatoBauletti e valigie: Canella Moto aggiunge KAPPA all’assortimentoBauletti e valigie: Canella Moto aggiunge KAPPA all’assortimento

Allo showroom di Castel Mella arrivano i sistemi di trasporto del marchio di proprietà del gruppo GIVI, eccellenza bresciana