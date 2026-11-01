Connessione internet, in provincia la fibra ottica viaggia «a rilento»

In circa tre comuni bresciani su dieci meno del 50% delle famiglie è raggiunto dalla fibra ottica Ftth (Fiber to the home), la connessione a banda ultralarga via cavo che raggiunge direttamente l’abitazione. È quanto si ricava dai dati sulla connettività della banda ultralarga elaborati da Agcom aggiornati a ottobre 2026, sviluppati tenendo conto degli indicatori europei «Desi», (Digital economy and society index). In generale, la percentuale di famiglie raggiunte da questo tipo di connessione nella provincia di Brescia è inferiore alla media della Lombardia, dove la copertura per famiglia raggiunge l’83% – un dato che coincide con la media nazionale –, mentre nel Bresciano la fibra ottica raggiunge il 76% delle famiglie: in totale, secondo il report di Agcom, 390.173 nuclei familiari su 514.785.
All’interno della stessa provincia di Brescia, poi, si riscontrano ancora differenze accentuate da comune a comune. E anche l’aumento della diffusione della fibra Ftth, rispetto allo scorso anno, è andata a rilento, crescendo solo dell’1%. La banda è ultralarga, insomma, ma alla fine non proprio larghissima.
Differenze
In Italia, secondo il report di Agcom, ad oggi la copertura della banda ultralarga è pari all’83%: nel complesso, le famiglie servite dalla rete Ftth sono oltre 19.900.000. La stessa percentuale di famiglie raggiunte da questo tipo di connessione (83%) si riscontra nella nostra regione, dove i nuclei che possono usufruire di questo collegamento per navigare sul web sono 3.143.215 su 3.520.816.
Dei 12 territori lombardi, Brescia è quartultima per percentuale di copertura Ftth: al di sotto ci sono solo Pavia (75%), Sondrio (68%) e Lecco (65%). In vetta alla classifica c’è il territorio della Città metropolitana di Milano, dove la banda ultralarga raggiunge il 92% delle famiglie. Sul podio seguono Monza (87%) e Lodi (80%). Sotto la media lombarda e nazionale ci sono, con Brescia, le province di Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Sondrio e Varese.
Nel Bresciano, quel che risalta in primo luogo sono le differenze tra i 205 comuni. Di questi, 122 (il 59,5%) hanno una copertura della fibra ottica superiore alla media lombarda - quindi maggiore dell’83%. Il 29,7% invece – quasi uno su tre – è coperto dalla banda ultralarga per meno del 50%. Si tratta di 61 comuni, 48 dei quali ha meno del 25% delle famiglie raggiunto dalla fibra ottica Ftth. In sei di questi territori la copertura Ftth, secondo il report di Agcom, ha una percentuale pari a zero: Saviore, Pertica Alta, Paisco Loveno, Mura, Brione e Anfo.
Di poco superiore il dato di Provaglio Val Sabbia (0,4%) e Ponte di Legno (0,5%). Sotto il 10% della copertura ci sono altri 22 comuni: Vallio Terme, Quinzano, Pisogne, Esine, Pontoglio, Pontevico, Cologne, Torbole, Lavenone, Bagolino, Gardone Riviera, Toscolano Maderno, Paderno Franciacorta, Lodrino, Capovalle, Bione, Orzivecchi, Preseglie, Idro, Serle, Barghe, Mairano.
Dalla parte opposta, sono tre i comuni con una copertura completa (al 100%) della banda ultralarga Ftth: Irma, Ono San Pietro e Paspardo. Altri 14 comuni sono sopra il 99% della copertura, mentre il capoluogo si attesta al 95,7%. In totale, 103 territori vantano una connessione in banda ultralarga capace di raggiungere più del 90% delle famiglie residenti sul proprio territorio.
Variazioni
Si nota quindi una diseguaglianza tra comuni dove la connessione «corre» più velocemente e altri in cui l’avanzamento di questo tipo di infrastruttura continua ad arrancare. Lo si nota anche guardando i dati sull’aumento della diffusione della fibra ottica Ftth. A gennaio la copertura complessiva della provincia bresciana era del 75%: in dieci mesi, secondo la rilevazione di Agcom, la variazione positiva è stata quindi di un solo punto percentuale.
Ci sono però dei comuni in cui l’aumento è stato rilevante. Tra tutti, spiccano i casi di Cedegolo e Temù, dove rispetto ai dati del quarto trimestre del 2025 la percentuale di famiglie raggiunte dalla fibra è cresciuta, rispettivamente, di 98,8 e di 97,3 punti percentuali. Nel primo comune dal 31 dicembre dello scorso anno si è passati da una copertura nulla a una del 98,8%, mentre a Temù dallo 0,6% delle famiglie raggiunte dalla fibra Ftth si è passati al 97,9%.
La copertura Ftth è aumentata di almeno cinque punti percentuali anche in altri 22 comuni: Villanuova, Nuvolento, Vione, Nuvolera, Muscoline, Valvestino, Urago d’Oglio, Roè Volciano, Agnosine, Paitone, Bienno, Breno, Nave, Treviso Bresciano, Rudiano, Pralboino, Braone, Passirano, Poncarale, Calcinato, Odolo e Cazzago.