L'Italia e il pericolo di essere semplici satelliti di Elon Musk

Può un’azienda privata avere il controllo proprietario delle strutture di comunicazione e di sicurezza più sensibili dello Stato italiano e in particolare dei Servizi Segreti e militari delle informazioni sensibili della Pa nazionale?

La domanda dalla quale partire - senza troppe circonlocuzioni - limitandoci alle questioni sollevate dalle vicende di questi ultimi giorni e prima dell’investimento del tycoon come presidente degli Stati Uniti, ci sembra la seguente: può un’azienda privata - e peraltro non italiana - avere il controllo proprietario delle strutture di comunicazione e di sicurezza nazionali più sensibili (come nel caso dei servizi satellitari) dello Stato italiano e in particolare dei Servizi Segreti e militari de