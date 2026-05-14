«Rifugi in rosa» tra montagna, cultura e musica: tutti gli appuntamenti

Rifugi in rosa scalda i motori in vista dell’estate e delle prime aperture delle strutture in quota. Il progetto di Assorifugi Lombardia, che unisce montagna, salute, prevenzione e valorizzazione del ruolo femminile nelle terre alte, è giunto alla quarta edizione e coinvolgerà tredici rifugi della provincia di Brescia con un calendario di incontri, racconti, musica, cultura e riflessioni dedicati al mondo delle donne in montagna.
«Il percorso - ha detto Gabriella Fioletti, gestore del Premassone in Val Malga e referente per Assorifugi Brescia, durante la presentazione dell’iniziativa in Comunità montana a Breno - nasce per promuovere corretti stili di vita e sensibilizzare sui temi del benessere fisico e psicologico, mettendo al centro la figura della donna come protagonista dell’accoglienza, della ristorazione, dell’escursionismo e della vita nelle vallate alpine. È un modo per vivere la montagna non solo come meta turistica, ma come luogo di relazione, cultura e benessere».
Gli appuntamenti
Il programma prenderà il via il 29 maggio alle 14 al Premassone con l’incontro «Il ruolo delle donne in montagna». Numerosi gli appuntamenti previsti nel mese di giugno: venerdì 12 al rifugio San Fermo di Borno si parlerà di «Farfalle rosa: bambine e montagne», mentre il 13 al rifugio Val Malga di Sonico il tema sarà «La Donna e la cucina tipica delle valli alpine», entrambi dalle 14.30.
Sabato 20 giugno doppio appuntamento: al Bazena di Breno si rifletterà sul ruolo della donna come guida in montagna, mentre al rifugio Campione di Cerveno spazio ai cammini delle terre alte. Domenica 21 il Rifugio Valmalza, in Valle delle Messi a Ponte di Legno, ospiterà invece «Donna, sentieri, percorsi, incontri».
Tra gli eventi più attesi di luglio figurano «Donne, musica, poesia, montagna» al rifugio Mola di Edolo il 4, le «Giornate per la donna» all’Aviolo l’11 e «Leggende di donne» al De Marie di Cimbergo il 18, mentre il 25 in Campovecchio di Corteno Golgi si parlerà di «Donne, madri, sante della Valle».
Dopo la pausa per ferragosto, il calendario proseguirà il 29 agosto al Baita Iseo con «Concarena di meraviglie» e si concluderà il 5 settembre al rifugio Crocedomini di Breno con l’evento finale «Voci di donne». Ogni appuntamento durerà circa due ore e terminerà con un momento conviviale a base di prodotti tipici del territorio. Collaborano al progetto Ats Montagna, Asst Valcamonica, Università della montagna di Edolo, Andos Vallecamonica-Sebino e numerose associazioni del territorio camuno.