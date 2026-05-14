«Rifugi in rosa» tra montagna, cultura e musica: tutti gli appuntamenti

Rifugi in rosa scalda i motori in vista dell’estate e delle prime aperture delle strutture in quota. Il progetto di Assorifugi Lombardia, che unisce montagna, salute, prevenzione e valorizzazione del ruolo femminile nelle terre alte, è giunto alla quarta edizione e coinvolgerà tredici rifugi della provincia di Brescia con un calendario di incontri, racconti, musica, cultura e riflessioni dedicati al mondo delle donne in montagna.

Leggi anche I rifugi in quota si preparano all’estate e cercano cuochi e tuttofare «Il percorso - ha detto Gabriella Fioletti, gestore del Premassone in Val Malga e referente per Assorifugi Brescia, durante la presentazione dell’iniziativa in Comunità montana a Breno - nasce per promuovere corretti stili di vita e sensibilizzare sui temi del benessere fisico e psicologico, mettendo al centro la figura della donna come protagonista dell’accoglienza, della ristorazione, dell’escursionismo e della vita nelle vallate alpine. È un modo per vivere la montagna non solo come meta turistica, ma come luogo di relazione, cultura e benessere».