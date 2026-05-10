In Valcamonica la salute inizia prima: 50 iniziative per la prevenzione

La Valcamonica torna a mettere al centro la prevenzione con la terza edizione della Settimana della prevenzione e promozione della salute, iniziativa organizzata dall’ Asst Valcamonica dal 15 al 23 maggio su tutto il territorio camuno. Il tema scelto per il 2026, «La salute comincia prima» (della malattia, dei sintomi, del bisogno di cura), richiama il valore determinante della prevenzione, puntando a sensibilizzare cittadini di ogni età sull’importanza delle scelte quotidiane e dell’informazione corretta.

L’edizione 2026 avrà oltre cinquanta iniziative diffuse , suddivise in quattro aree tematiche, ovvero stili di vita, benessere psicologico, famiglia e prevenzione delle patologie croniche , con screening, incontri, consulenze e attività pratiche.

Tra i momenti più attesi spicca il convegno nazionale inaugurale «La prevenzione non è un film: è sanità pubblica», in programma nella giornata di venerdì al centro congressi di Boario, con la partecipazione di esperti, medici e professionisti per affrontare temi come vaccinazioni, prevenzione, comunicazione sanitaria e malattie infettive.

Vicini alle persone

La Settimana sarà soprattutto vicina alle persone: nei mercati di Breno, Darfo, Pisogne e Malonno saranno allestiti punti informativi con controlli gratuiti di glicemia e parametri vitali, consulenze sugli stili di vita e attività dedicate alla prevenzione delle cadute negli anziani. Nelle case di comunità saranno invece attivi sportelli vaccinali ad accesso libero.

Grande attenzione sarà riservata a giovani e famiglie: tra gli appuntamenti più originali figurano Offline, laboratorio sul benessere digitale per famiglie all’oratorio di Esine, gli incontri «Prima meglio che poi» dedicati al disagio psicologico adolescenziale e il progetto #Indipendenti, che coinvolge studenti delle scuole superiori nella prevenzione delle dipendenze. Spazio anche all’educazione alimentare e all’immagine corporea col laboratorio «Il mio corpo cambia, io no», rivolto ai ragazzi delle medie per contrastare stereotipi e body shaming.

Mente e corpo

Non mancheranno iniziative dedicate al benessere psicologico e all’attività fisica: dalla giornata Muovi-Mente a Esine alle camminate nella natura fino all’ultima iniziativa «Chiudiamo camminando» da Edolo a Vezza. «La salute comincia prima non è solo uno slogan, ma una visione condivisa – sottolinea il direttore generale di Asst Valcamonica Corrado Scolari –, la settimana rappresenta un investimento sul futuro della comunità. Un progetto che coinvolge scuole, farmacie, associazioni, medici di famiglia, volontariato e case di comunità, confermando la volontà di costruire una sanità sempre più vicina ai cittadini». Programma su www.asst-valcamonica.it.