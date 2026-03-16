Bando Rifugi, 6 milioni in più: i progetti bresciani finanziabili

Quasi sei milioni di euro in più destinati al Bando Rifugi 2024, finalizzato al finanziamento di interventi di realizzazione, ampliamento, manutenzione straordinaria e ristrutturazione dei rifugi lombardi. Ad approvare l'incremento è stata la Giunta di Regione Lombardia.

«Quello dei rifugi – sottolinea Massimo Sertori, assessore a Enti locali e Montagna – è un settore importante e strategico, per il quale il mio assessorato ha investito molto e continuerà a farlo. Finanziamo azioni progettuali che contribuiscono a migliorare le montagne lombarde, rendendole sempre più un fiore all'occhiello della nostra regione».

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I progetti finanziabili

Con questo incremento, diventano tredici in più i progetti finanziabili in provincia di Brescia. Eccoli nel dettaglio.

• Club Alpino Italiano - Sezione di Brescia - Rifugio «Prudenzini», 107.538 euro;

• Società Escursionisti Bresciani Ugolino Ugolini Associazione Dilettantistica - Rifugio «Tita Secchi», 103.010 euro;

• Comune di Edolo - Rifugio «Sandro Occhi all'Aviolo», 96.120 euro;

• Club Alpino Italiano - Sezione di Brescia - Rifugio «Gnutti», 64.951 euro;

• Club Alpino Italiano - Sezione di Brescia - Rifugio «Tonolini», 97.544 euro;

• Breno, 27.959 euro;

• Artogne, 60.331 euro;

• Comune di Sonico - Rifugio «Premassone», 179.016 euro;

• Associazione «Gruppo Baita Adamè» - Rifugio «Baita Adamè», 41.717 euro;

• Corteno Golgi, 97.470 euro;

• Ono San Pietro, 26.082 euro;

• Associazione Rifugio Alpini Monte Cimosco - Rifugio «Alpini Monte Cimosco», 36.137 euro;

• Cimbergo, 69.779 euro.