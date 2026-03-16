Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

Bando Rifugi, 6 milioni in più: i progetti bresciani finanziabili

Ad approvare l’incremento è stata la Giunta regionale: «Settore strategico, finanziamo azioni che contribuiscono a migliorare le montagne lombarde»
Il rifugio «Prudenzini» - © www.giornaledibrescia.it
Il rifugio «Prudenzini» - © www.giornaledibrescia.it
AA

Quasi sei milioni di euro in più destinati al Bando Rifugi 2024, finalizzato al finanziamento di interventi di realizzazione, ampliamento, manutenzione straordinaria e ristrutturazione dei rifugi lombardi. Ad approvare l'incremento è stata la Giunta di Regione Lombardia.

«Quello dei rifugi – sottolinea Massimo Sertori, assessore a Enti locali e Montagna – è un settore importante e strategico, per il quale il mio assessorato ha investito molto e continuerà a farlo. Finanziamo azioni progettuali che contribuiscono a migliorare le montagne lombarde, rendendole sempre più un fiore all'occhiello della nostra regione».

I progetti finanziabili

Con questo incremento, diventano tredici in più i progetti finanziabili in provincia di Brescia. Eccoli nel dettaglio.

• Club Alpino Italiano - Sezione di Brescia - Rifugio «Prudenzini», 107.538 euro;

• Società Escursionisti Bresciani Ugolino Ugolini Associazione Dilettantistica - Rifugio «Tita Secchi», 103.010 euro;

• Comune di Edolo - Rifugio «Sandro Occhi all'Aviolo», 96.120 euro;

• Club Alpino Italiano - Sezione di Brescia - Rifugio «Gnutti», 64.951 euro;

• Club Alpino Italiano - Sezione di Brescia - Rifugio «Tonolini», 97.544 euro;

• Breno, 27.959 euro;

• Artogne, 60.331 euro;

• Comune di Sonico - Rifugio «Premassone», 179.016 euro;

• Associazione «Gruppo Baita Adamè» - Rifugio «Baita Adamè», 41.717 euro;

• Corteno Golgi, 97.470 euro;

• Ono San Pietro, 26.082 euro;

• Associazione Rifugio Alpini Monte Cimosco - Rifugio «Alpini Monte Cimosco», 36.137 euro;

• Cimbergo, 69.779 euro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Bando Rifugi 2024rifugimontagna
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario