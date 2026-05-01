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Primo maggio, in tremila in corteo: «A Brescia troppe contraddizioni»

Così Vaia (Cisl) nel discorso conclusivo, che analizza le criticità del territorio: precarietà, salari, sicurezza e impatto dell’innovazione tecnologica
Primo maggio 2026, il corteo in centro
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Primo maggio 2026, il corteo in centro

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