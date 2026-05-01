Primo maggio, la dignità del lavoro resta una sfida

Ritroviamo il lavoro negli articoli dal 35 al 41 dove la Costituzione pone al centro la tutela del lavoro, delle lavoratrici e lavoratori sia ribadendo l’obbligo di rispetto della dignità umana, sia sottolineando l’importanza di garantire le tutele sindacali e poi sponsorizzando forme che agevolino la partecipazione dei lavoratori (art.46). Insomma, nella Costituzione ritroviamo le radici culturali della nostra civiltà e dei valori sui quali questa si fonda. Va però ricordato che le origini della Giornata del lavoro (che ormai siamo abituati a denominare «festa») risalgono alla fine dell’800 lontano dal nostro Paese. La genesi, infatti, è associata alle prime forme di protesta che negli Stati Uniti (maggio 1886) portarono al primo grande sciopero della storia di quel Paese e a cruenti scontri tra scioperanti e forze dell’ordine, così da spingere (l’anno successivo) l’internazionale socialista a proclamare il 1 Maggio giornata internazionale del lavoro. Una giornata che, nel tempo, in tutto il mondo si è andata evolvendo in modo diverso nelle diverse aree geografiche del nostro pianeta anche in relazione ai contesti politici e sociali dei vari Paesi.