Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Primo maggio, il corteo in centro nel nome del «lavoro dignitoso»

Arrivo in Piazza della Loggia, con l’intervento di Roberta Vaia, segretaria regionale Cisl Lombardia, a nome delle tre sigle confederali
Primo maggio 2026, il corteo in centro
Fotogallery
12 foto
Primo maggio 2026, il corteo in centro

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Primo maggiocorteosindacatiBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...