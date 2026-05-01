Primo maggio, il corteo in centro nel nome del «lavoro dignitoso»
Arrivo in Piazza della Loggia, con l’intervento di Roberta Vaia, segretaria regionale Cisl Lombardia, a nome delle tre sigle confederali
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Primo maggio 2026, il corteo in centro
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