Potare non è capitozzare: «Così gli alberi si ammalano. È una sevizia»

Quando cadono le foglie arriva il momento delle potature. Ed è proprio qui che, a volte, nascono i problemi, perché c’è una bella differenza tra potatura e capitozzatura. Una parola difficile, quest’ultima, che indica una potatura drastica: il taglio netto del tronco o dei rami principali di un albero, eliminando gran parte o la totalità della chioma. Per spiegarla in modo semplice con un’immagine che tutti abbiamo nella mente: avete presente quando dell’albero non resta che il tronco? O il tronco con quattro o cinque rami tagliati all’estremità? Ecco, quella è una capitozzatura.
«Un danno per l’ambiente e per le tasche dei cittadini, una “sevizia” ingiustificabile» spiega il presidente dell’Ordine degli agronomi di Brescia, Gianpietro Bara. E aggiunge: «Bisogna sfatare il mito della capitozzatura come pratica di sfoltimento o messa in sicurezza preventiva: è una pratica devastante che non ha giustificazione agronomica».
«Perché qualcuno continua a farlo? – si chiede l’agronomo Fiorenzo Pandini –. Perché sul momento pare funzionare: costa poco, riduce subito l’ingombro e dà l’impressione che un albero senza chioma sia un albero più sicuro. Ma è una soluzione apparente che gli agronomi contrastano da decenni, non sempre con successo. Il problema di manutenzione, peraltro, non viene risolto: viene rimandato e aggravato».
Le conseguenze
«Con l’idea di fare una “bella potatura, così siamo a posto per un po’”, si innescano fenomeni che sono ben più costosi – dice Bara –. Bisogna capire che l’albero non è un costo, ma un valore. Da elemento estetico, il verde diventa un’infrastruttura vivente, ancora più importante in un contesto di cambiamento climatico, per il raffrescamento, l’assorbimento dell’anidride carbonica e degli inquinanti».
Dopo un taglio così drastico l’albero non è soltanto brutto e triste («il brutto sarebbe il meno», sottolinea Bara), ma subisce importanti conseguenze ormonali e vegetative, come «la disorganizzazione dell’architettura della chioma e la regressione funzionale dell’apparato radicale». A queste si aggiungono quelle energetiche, con «la drastica riduzione della capacità fotosintetica: uno studio specifico evidenzia come gli alberi capitozzati perdano drasticamente la capacità di raffrescamento microclimatico», e quelle meccaniche e sanitarie, con l’«emissione di rami “reiterati” avventizi, totalmente disassati, privi di continuità strutturale e caratterizzati da cortecce incluse, altamente instabili e soggetti a rottura».
«Quando il taglio supera gli 8 centimetri circa di diametro, la sezione viene invasa dai funghi cariogeni – aggiunge Pandini –. Il legno marcisce nel tempo e la conseguenza è la rottura della chioma, con rischi per chi si trovasse sotto l’albero nel momento della caduta».
Perché si pota?
«In realtà gli alberi non avrebbero bisogno di essere potati – specifica Bara -. Interveniamo laddove, probabilmente, abbiamo messo le piante nel posto sbagliato e ne abbiamo condizionato i bisogni. Un albero di prima grandezza piantato su un marciapiede di un metro, vicino alle case, ovviamente, dato che può diventare alto anche 20 metri, andrà a interferire con fabbricati, lampioni e marciapiedi. Una progettazione corretta avrebbe evitato il problema. Se sbagliamo, ci troviamo a compensare economicamente per 70-80 anni con la gestione».
La paura degli alberi
C’è poi un altro aspetto da non dimenticare, che spinge privati, aziende e Comuni a intervenire oltre il necessario: «Spesso i cittadini hanno paura degli alberi – sottolinea Bara –. Manifestano preoccupazione quando un albero raggiunge dimensioni considerevoli. Il rischio zero ovviamente non esiste, ma la possibilità che un albero cada è minore di quella di avere un incidente in auto. Gli amministratori, raccogliendo le preoccupazioni, spesso intervengono potando in maniera energica, con tagli importanti. In realtà la capitozzatura stravolge la fisiologia dell’albero».
Molti pensano inoltre che le chiome vadano alleggerite per diminuire la resistenza meccanica al vento e, quindi, scongiurare gli incidenti. «Non è sempre vero: la normale conformazione delle chiome dissipa l’energia del vento. Quando ci sono forti raffiche, gli alberi a chioma espansa, che raggruppano i rami, vibrando si stringono in direzione del vento e dissipano a terra la forza. Un albero potato diventa più rigido e dissipa in misura minore. Quando si progetta una potatura bisogna quindi progettare anche una forma della chioma che conservi quella tipica dell’albero, per mantenere questo effetto».
La tradizione
Ma in campagna, si chiederà qualcuno, l’hanno sempre fatto. Sbagliavano? Perché oggi non si dovrebbe fare se lo faceva il nonno?
Anche in questo caso bisogna considerare dove, su quale albero e perché si interviene. «Ci sono tecniche di capitozzatura periodica che venivano usate un tempo e che hanno senso in alcuni contesti. È il caso della ceppaia di platano lungo il margine di un campo, che ogni due, tre o quattro anni viene ceduata per stimolare la formazione di gemme latenti che creeranno rami da utilizzare per la legna. Un obiettivo che vale anche nei boschi, ma in questo caso si tratta di una tecnica selvicolturale. In ambiente urbano è diverso: non abbiamo filari per fare legna».
E aggiunge: «Ci sono poi, per fare chiarezza, interventi eccezionali di capitozzatura che sono tagli di conversione. Un caso può essere un filare del quale mi sono occupato in una provincia vicina, gestito in passato con tagli sconsiderati e capitozzature ripetute che avevano creato strutture arboree degradate. In questo caso si interviene tagliando l’albero o, come abbiamo fatto noi, effettuando tagli di conversione con una capitozzatura, ben sapendo che si tratta di un intervento importante, e ricoltivando una chioma a testa di salice. Ma sono casi particolari».
Come si interviene
Il cosa non si deve fare è chiaro, ora arriviamo alle buone pratiche. «Prima cosa – dice Bara – bisogna verificare che non ci siano situazioni patologiche, come carie o funghi, che creano condizioni favorevoli al cedimento. Scongiurato questo, bisogna fare una distinzione: se un albero ha uno spazio adeguato a terra e in chioma, la gestione deve essere mirata a un intervento di rimodellamento, sfoltimento o riduzione, con una modesta diminuzione della chioma. Se l’albero è in una condizione di limitazione, come il cedro piantato negli anni Settanta nel giardino di una villetta a schiera, bisogna potarlo senza danneggiarlo e in modo graduale nel tempo, lasciando una forma dignitosa, oppure toglierlo se la situazione è inconciliabile. E poi non tutti sanno potare».
Ci sono essenze che sopportano meglio di altre le potature estreme. «Normalmente le potature energiche sono negative perché hanno l’effetto contrario a quello che si persegue. Lasciamo stare le conifere, che normalmente non le sopportano. Le latifoglie, con eccezioni come il bagolaro, sopravvivono, ma sotto il taglio partiranno gemme che formeranno rami che non seguiranno più l’architettura dell’albero. In due anni si avrà un albero più alto di prima, con rami attaccati a un punto debole che tenderà a marcire. E bisognerà tornarci più spesso, con un ulteriore onere gestionale».
Un altro consiglio è quello di affidarsi a un professionista: «Come si va dal medico o dal veterinario, se si ha una pianta si deve andare dall’agronomo», dice il presidente. Ci sono, però, resistenze culturali e il timore dei costi. Su quest’ultimo aspetto Bara taglia corto: «Il professionista è obbligato a presentare il preventivo».
Alla fine, potare male un albero, tornando al punto di partenza, significa danneggiare l’ambiente, ma anche il patrimonio, pubblico o privato. «I Comuni medio-grandi bresciani – dice Bara – hanno patrimoni verdi che, dal punto di vista ecosistemico, valgono milioni di euro. Ci sono diversi studi che lo dimostrano, mentre molte amministrazioni lo vedono solo come una voce di spesa, valutandone esclusivamente i costi di gestione».
«Un albero che impiega decenni a crescere può essere rovinato in pochi minuti – aggiunge Pandini –. Gli alberi dei viali non sono solo decoro: fanno ombra e abbassano la temperatura estiva di strade e piazze, trattengono polveri sottili e anidride carbonica, intercettano l’acqua piovana alleggerendo le fognature, ospitano uccelli e insetti. E aumentano la vivibilità e il valore degli edifici che si affacciano sul verde».