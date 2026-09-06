Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+Ambiente

L’esperto: «Gli alberi non sono come i monumenti, invecchiano»

Il responsabile del settore Verde, Graziano Lazzaroni: «Ormai dobbiamo piantumare pensando al clima che verrà»
Nuri Fatolahzadeh

Nuri Fatolahzadeh

Giornalista

Uno degli alberi apparentemente sani, ma vuoti all'interno e per questo pericolosi - © www.giornaledibrescia.it
Uno degli alberi apparentemente sani, ma vuoti all'interno e per questo pericolosi - © www.giornaledibrescia.it

Alberi che sembrano sani e dentro sono vuoti. Filari arrivati a fine vita. Temporali capaci di abbattere anche esemplari «senza patologie». Graziano Lazzaroni, responsabile del Verde del Comune, parte da qui per spiegare perché la gestione delle piante in città sia diventata una delle operazioni più delicate dell’adattamento climatico.

Perché in Castello bisogna sostituire tutti quegli alberi?

Ormai sono veramente decrepiti. Nel 2024 ne abbiamo abbattuti sette, nel 2025 dodici, sempre dopo le valutazioni di stabilità. Alcune piante sono inclinate, altre hanno subito danni negli anni anche per il passaggio e la sosta dei veicoli.

Ne verranno tolte circa 95 e piantate 125. Perché non ancora robinie?

Abbiamo scelto la sofora japonica, concordandola anche con la Soprintendenza. È una specie che resiste meglio alla siccità e ha un fogliame che ricorda quello della robinia. Anche il fogliame fa paesaggio. Non basta dire: mettiamo un albero. Bisogna capire quale specie potrà vivere lì nei prossimi decenni.

Graziano Lazzaroni insieme a Camilla Bianchi - © www.giornaledibrescia.it
Graziano Lazzaroni insieme a Camilla Bianchi - © www.giornaledibrescia.it

Il cambiamento climatico quanto sta complicando il vostro lavoro?

Molto. Possiamo monitorare le piante, intervenire su quelle che hanno problemi e abbassare il rischio il più possibile. Ma quando arrivano fenomeni con raffiche da 120 o 130 chilometri orari possono cadere anche alberi sani. Con i downburst arrivano violentissime correnti discensionali che toccano il suolo e poi si muovono orizzontalmente. Le nostre piante non sono cresciute con queste condizioni.

Come decidete allora quali alberi controllare più spesso?

Con il nuovo Regolamento del Verde abbiamo introdotto un sistema oggettivo. Consideriamo salute ed età della pianta, ma anche dove si trova: una strada molto percorsa, una fermata dell’autobus, l’ingresso di una scuola. In base al rischio aumentiamo la frequenza dei controlli e, quando serve, facciamo analisi strumentali.

Uno degli alberi apparentemente sani, ma vuoti all'interno e per questo pericolosi - © www.giornaledibrescia.it
Uno degli alberi apparentemente sani, ma vuoti all'interno e per questo pericolosi - © www.giornaledibrescia.it

Può capitare di abbattere un albero che appare sano?

Certo. La settimana scorsa, con un’allerta arancione in arrivo, siamo intervenuti su una pianta che esternamente era completamente verde. Avevamo avuto qualche sospetto, abbiamo fatto le indagini strumentali e dentro aveva una cavità enorme.

Perché gli abbattimenti provocano tante proteste?

Perché tendiamo ad avere verso gli alberi la stessa mentalità conservativa che abbiamo verso i monumenti: non bisogna toccarli. Ma gli alberi sono esseri vivi. Nascono, crescono, si stabilizzano, invecchiano e arrivano alla senescenza. Se devono vivere dentro una città dobbiamo accettare anche questo ciclo.

Quali sono gli altri osservati speciali?

In Castello anche gli olmi che salgono da San Faustino sono molto monitorati. Poi ci sono i tigli di via Falcone e Borsellino e di via dei Mille, tra le alberature più antiche di Brescia: sono stati messi a dimora tra il 1910 e il 1920. Oggi hanno ancora referti abbastanza buoni, ma credo che nei prossimi vent’anni dovremo iniziare a porci il problem.

La sfida, quindi, è riuscire a scegliere oggi gli alberi della Brescia futura?

Esatto. Le specie che abbiamo adesso sono state scelte anche 150 anni fa. Quelle che piantiamo oggi dobbiamo pensarle nella logica del cambiamento climatico: specie più resistenti alla siccità, magari più contenute e capaci di sopportare meglio anche il vento. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
crisi climaticasiccitàcaldopiantealberipiantumazioneLoggiaBresciaGraziano Lazzaroni

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
SponsorizzatoEseb e Cape: 80 anni di impegno per l’edilizia brescianaEseb e Cape: 80 anni di impegno per l’edilizia bresciana

Venerdì 18 settembre una festa aperta alla città tra storia, competenze e futuro

Delitti Bresciani, il podcast del GdBDelitti Bresciani, il podcast del GdB

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali

ASCOLTA
Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ