Oltre 300 firme contro le antenne 5G al quartiere Abba
La petizione sottoscritta per fermare l’installazione in via Tredicesima 22. La Loggia: «Tutti i valori elettromagnetici risultano molto al di sotto dei limiti di legge»
Daniela Zorat
Un'antenna per il 5G - © www.giornaledibrescia.it
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