Tavole imbandite, musica e camminate: a Colio l’estate prende quota

Sarà un luglio particolarmente ricco quello che attende Collio. La Pro loco guidata da Rosaria Paterlini, con il sostegno del Comune, ha presentato il calendario delle iniziative estive, con eventi che spaziano dalle proposte gastronomiche alle manifestazioni benefiche, senza dimenticare arte, musica e motori d’epoca.
Località Naani
Ad aprire il palinsesto sarà un appuntamento del Festival della montagna bresciana: venerdì 3 luglio è in programma «Due passi di gusto», la gironzolata gastronomica tra i locali di San Colombano, anticipata quest’anno per inaugurare la stagione turistica. Il ritrovo è alle 19.30 in località Naani, da dove prenderà il via un itinerario tra sapori e tradizione.
I coupon, al costo di 20 euro, si possono acquistare fino al 2 luglio nelle attività aderenti e alla Tabaccheria Omar e Sabri, oppure la sera stessa rivolgendosi al desk allestito all’inizio del percorso. A proporre le specialità saranno bar paninoteca Naani, ristorante Naani, Scaletta, Bianchi, Al ponte, Milleluci, Belvedere, La stella, bottega I sapori della valle, Formaggi tre valli e La dolce pausa. Dalle 22 la serata proseguirà con il karaoke alla paninoteca Naani da Serena.
A passeggio
Due giorni più tardi, domenica 5 luglio, spazio alla settima edizione della Camminata della solidarietà, appuntamento non competitivo diventato uno dei momenti più sentiti dalla comunità. Il ritrovo sarà alle 9 in piazza Zanardelli, con partenza alle 10. L’iscrizione costa 10 euro, t-shirt compresa, mentre i bambini sotto i 10 anni non pagano.
Il ricavato sarà devoluto al progetto Paxman del presidio ospedaliero di Gardone Valtrompia dell’Asst Spedali Civili di Brescia, a sostegno dei pazienti oncologici. La Camminata, organizzata anche grazie a Margherita Pernini, vedrà la consegna a scopo benefico di un’opera dello scultore Emilio Beretti alla Pro loco.
Motori d’epoca
L’estate proseguirà con serate musicali, iniziative culturali e tradizioni locali. Tra i momenti più attesi c’è il raduno di auto d’epoca del 19 luglio, che farà da cornice all’inaugurazione della mostra degli artisti Roberta Mai ed Emilio Beretti, presentata dalla critica d’arte Pierfranca Bresciani.
Il 25 e 26 luglio tornerà invece il raduno dei trattori d’epoca, con i mezzi storici in partenza da San Colombano verso il Maniva e rientro in piazza Santa Barbara per le premiazioni. «Ringrazio la Pro loco per il lavoro svolto - sottolinea la sindaca Mirella Zanini -. Queste iniziative sono un’occasione per valorizzare il nostro territorio e le sue tradizioni».