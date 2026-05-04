Pazienti oncologiche e perdita dei capelli, raccolta fondi a Gardone
L’obiettivo del progetto promosso dall’associazione La Valle con Te Odv ha l’obiettivo di acquistare un sistema Paxman Scalp Cooler
Daniela Affinita
La dott.ssa Belloni e Maricla Taveni, presidente de La Valle Con te Odv - © www.giornaledibrescia.it
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