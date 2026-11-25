La montagna bresciana torna ad attirare residenti: una buona notizia, certo, dopo gli anni passati a parlare dello spopolamento. Ma il flusso non è lo stesso in tutti i Comuni: molti crescono soprattutto per via di un saldo migratorio positivo, altri – una manciata – anche per un saldo naturale con segno più, altri ancora invece arretrano. La buona notizie è che questi ultimi non sono la maggioranza.
I dati sono quelli presentati da Uncem la scorsa settimana. L’analisi demografica prende in considerazione il bienno 2024-2025: una finestra relativamente piccola, non sufficiente per ricostruire il trend degli ultimi anni e forse neanche per indicare la direzione dei prossimi, ma abbastanza solida per dire che qualcosa si muove.
Già, ma cosa si muove? La prima notizia è che non c’è un fattore principe che spinga a riappropiarsi delle zone montane. Né il reddito né l’occupazione e nemmeno la vocazione turistica sembrano bastare, da soli, a spiegare perché un paese torni ad essere attrattivo e un altro no. Ogni paese che cresce, vien da dire, cresce per caratteristiche proprie, non sempre o quasi mai in comune con le altre realtà che son tornate ad essere attrattive.
Partendo dai numeri del Rapporto Montagne Italia 2026 di Uncem, abbiamo incrociato i dati economici, sociali e turistici con i bilanci demografici Istat del 2024 e del 2025 di 101 Comuni montani bresciani, compresi i cinque che appartengono al sistema territoriale interprovinciale Valcamonica-Valtellina. L’obiettivo non è individuare una classifica dei paesi più attrattivi, ma capire quali caratteristiche possano accompagnare l’arrivo di nuovi abitanti.
I paesi che crescono
Nel biennio considerato, 82 Comuni su 101 hanno registrato un saldo migratorio positivo: le persone che vi hanno trasferito la residenza sono state più numerose di quelle che se ne sono andate. In 17 il saldo è negativo, in due è pari a zero. Complessivamente, il bilancio migratorio nel biennio 2024-2025 è positivo per 4.579 persone, ma non coincide con un aumento altrettanto consistente della popolazione. Nello stesso periodo, infatti, i decessi hanno superato le nascite di 3.240 unità. Il risultato è una crescita effettiva di 1.319 residenti, per una popolazione complessiva passata da 327.829 a 329.148 abitanti.
Considerando i cinque sistemi territoriali interamente bresciani individuati da Uncem, a registrare il saldo migratorio più alto è la Valtrompia, dove gli arrivi hanno superato le partenze di 1.489 persone. Seguono Valcamonica (+1.182) e Valsabbia (+1.041), mentre i saldi del Sebino Bresciano (+331) e dell’Alto Garda (+314) sono più contenuti. Complessivamente, queste cinque aree registrano un saldo positivo di 4.357 persone, a cui si aggiungono le 222 dei Comuni bresciani appartenenti al sistema Valcamonica-Valtellina.
Dunque, la capacità di attirare nuovi residenti è ampiamente diffusa sul territorio, ma non coincide necessariamente con il ripopolamento, su cui pesa il dato negativo del saldo naturale. È una distinzione importante: un paese può attirare nuovi abitanti e continuare comunque a spopolarsi, se il saldo naturale è sufficientemente negativo.
All'opposto, sono solo tre i paesi che nel biennio presentano entrambi i saldi positivi: Odolo, Sabbio Chiese e Ono San Pietro. Diciassette, invece, registrano contemporaneamente più morti che nati e più partenze che arrivi.
Dietro il dato aggregato positivo convivono dunque situazioni molto diverse. E il confronto tra i comuni suggerisce insomma che non c’è un’unica ricetta per invertire il declino demografico.
Redditi e occupazione
La prima ipotesi da verificare riguarda il benessere economico. È ragionevole aspettarsi che i territori con redditi più elevati e maggiori opportunità di lavoro siano anche quelli capaci di attirare nuovi residenti. I dati, però, non restituiscono una relazione così lineare.
Basta osservare alcuni casi: Gardone Riviera e Monticelli Brusati hanno redditi imponibili pro capite rispettivamente di 28.183 e 26.617 euro, superiori a quelli di Odolo e Sabbio Chiese. Eppure i primi due comuni hanno registrato un saldo migratorio negativo, mentre gli altri due presentano anche un saldo naturale positivo.
Il peso del turismo
Nemmeno la ricettività sembra offrire una spiegazione sufficiente. Gardone Riviera, con 87 strutture e quasi 250mila presenze turistiche nel 2024, ha perso residenti nel biennio e presenta entrambi i saldi demografici negativi. Odolo, invece, cresce pur contando appena due esercizi ricettivi e nessuna presenza turistica registrata nella tabella esaminata.
Naturalmente questo non significa che il turismo non produca benefici economici o occupazionali, significa soltanto che la sua diffusione non basta a spiegare perché le persone scelgano di trasferirsi.
La popolazione straniera
Un elemento che sembra invece fare la differenza, almeno in alcune zone, è la presenza di residenti non italiani. Nei centri più popolosi e in quelli più densamente abitati, infatti, a una maggiore incidenza della popolazione straniera tende corrispondere un saldo migratorio più favorevole. Una relazione che viene meno nei paesi con meno di 1.500 abitanti.
Odolo rappresenta un caso interessante: il 17,8% dei suoi abitanti non ha cittadinanza italiana, contro il 3,8% di Ono San Pietro, che pure registra entrambi i saldi positivi. Anche in questo caso, dunque, non si può generalizzare.
Quanto pesano, allora, gli arrivi dall'estero? Dei 4.357 abitanti guadagnati attraverso i movimenti migratori nel biennio, quasi tre quarti sono riconducibili al saldo dei trasferimenti da e verso l'estero, poco più di un quarto a quello dei trasferimenti tra Comuni italiani. Un dato che però non ci dice quale sia la cittadinanza di chi si è trasferito.
Le differenze territoriali
Un altro elemento è la dimensione dei paesi. Nei centri con poche centinaia di abitanti anche una manciata di trasferimenti può finire col mostrare variazioni molto elevate in rapporto alla popolazione. È quello che succede, per esempio, a Lozio, Valvestino e Magasa, dove i saldi migratori per mille abitanti risultano particolarmente alti.
La montagna bresciana, insomma, non cresce tutta allo stesso modo. I numeri raccontano di territori che sanno attirare nuovi residenti, e di altri in cui gli arrivi non bastano a compensare il calo naturale. Altri ancora perdono popolazione su entrambi i fronti.