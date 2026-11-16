Montagna bresciana, c’è ripopolamento e la Valtrompia è davanti a tutti

Nelle valli bresciane si continua ad arrivare più di quanto si parta. Tra il 2024 e il 2025 nelle cinque aree montane della provincia le persone che hanno trasferito la residenza nei Comuni del territorio sono state 4.357 in più rispetto a quelle che se ne sono andate. Un saldo positivo che accomuna Valtrompia, Valcamonica, Valsabbia, Sebino e Alto Garda, anche se non ovunque la popolazione è aumentata. Lo documenta il Rapporto montagne Italia 2026, realizzato da Uncem e Fondazione montagne Italia, che sarà presentato giovedì 19 novembre a Zocca, sull'Appennino modenese. Un incontro, in data ancora da definire, è previsto anche nel Bresciano.
I numeri
A registrare il saldo più alto è la Valtrompia, dove gli arrivi hanno superato le partenze di 1.489 persone. Seguono Valcamonica (+1.182) e Valsabbia (+1.041), mentre i saldi del Sebino Bresciano (+331) e dell'Alto Garda (+314) sono più contenuti. Se si considera il rapporto con la popolazione, però, è la Valsabbia a distinguersi davanti a Valcamonica e Valtrompia. Il dato mette in discussione l'idea di una montagna destinata soltanto a perdere abitanti, ma non significa che tutti i territori stiano crescendo: alle nuove iscrizioni anagrafiche bisogna infatti affiancare nascite e decessi. Tra il 2021 e il 2026 la popolazione è aumentata dell'1,2% in Valsabbia e dello 0,8% in Valtrompia, mentre Sebino e Alto Garda hanno registrato una lieve diminuzione.
L'invecchiamento resta un problema: nelle cinque aree montane un residente su quattro ha almeno 65 anni e i ragazzi fino a 14 anni sono meno del 12%. Nell'Alto Garda gli anziani sfiorano il 30%, una quota che rende particolarmente importante la presenza di servizi sanitari e assistenziali. Le ragioni dei trasferimenti cambiano da una valle all'altra. Valtrompia e Valsabbia hanno una forte presenza industriale, capace di offrire lavoro, mentre in Valcamonica alla manifattura si affiancano turismo e agricoltura. Sul Sebino e nell'Alto Garda pesa maggiormente l'economia turistica, insieme alle seconde case.
La fotografia
Non arrivano soltanto stranieri e nuovi italiani: tra chi sceglie i paesi montani ci sono anche giovani coppie provenienti dalle città, attirate da abitazioni più accessibili e da una diversa qualità della vita. Il costo della casa, tuttavia, non basta a rendere conveniente un trasferimento. Servono scuole, ambulatori e collegamenti efficienti, soprattutto per chi ogni giorno raggiunge il lavoro o l'università.
Il trasporto pubblico rimane una difficoltà comune alle valli bresciane, mentre il completamento delle Case e degli Ospedali di comunità potrebbe migliorare l'accesso alle cure. Il fenomeno riguarda anche il resto d'Italia: tra il 2019 e il 2025 i territori montani hanno guadagnato oltre 174mila residenti attraverso i trasferimenti, soprattutto al Nord, mentre il Mezzogiorno continua a perdere popolazione.
Rimangono differenze rispetto alla pianura anche sul piano economico e digitale. In Lombardia il reddito medio dichiarato nei Comuni montani è inferiore di quasi cinquemila euro a quello degli altri territori e la fibra ottica raggiunge meno abitazioni. Per le Comunità montane bresciane la questione è quindi come consolidare questi arrivi, investendo in trasporti, sanità, infrastrutture e sicurezza del territorio. La possibilità di trovare casa e lavoro può convincere a trasferirsi, ma sono poi i servizi quotidiani a determinare se una famiglia potrà restare.