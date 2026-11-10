Popolazione straniera, dietro 159mila persone ci sono dinamiche differenti

Oggi è stato presentato un numero: 158.990. Erano gli stranieri residenti in provincia di Brescia nel 2025. Accanto a questo dato ce ne sono altri. Quelli più intuitivi. Sono 4.465 in più rispetto a quelli del 2024 (2,9%) e rappresentano il 12,5% del totale della popolazione (1.271.759 persone). Perfettamente in linea con la media regionale e con percentuali più basse di Milano, Pavia, Lodi, Cremona e Mantova.
I numeri
I dati Istat permettono però di fare un’ulteriore riflessione. Perché è troppo semplicistico dire che nel Bresciano ci sono quasi 5mila stranieri in più. Come si arriva a questo numero? E com’è stato il trend degli ultimi anni? Domande che ci permettono di ampliare la riflessione sull’andamento demografico della provincia.
Prendiamo in esame l’anno passato. Sono nati 1.722 stranieri e ne sono morti 323, quindi il saldo naturale è di 1.399 persone in più. A queste sia aggiunge il saldo migratorio interno ai confini nazionali, che è di +1.059. Poi c’è la differenza tra gli immigrati arrivati dall’estero e quelli che sono emigrati in un altro Stato: è in positivo di 9.176 individui. Mettendo insieme nascite, decessi, arrivi e partenze, l'incremento sarebbe stato di 11.634 persone. A ridimensionarlo sono però le 7.169 acquisizioni della cittadinanza italiana, che fanno uscire altrettante persone dal conteggio degli stranieri residenti. Si arriva così alle 4.465 unità in più rispetto al 2024. Questo comporta – come scritto nel «Dossier statistico immigrazione 2026» – che si riduca «il numero dei residenti stranieri, senza comportare una diminuzione della popolazione di origine migratoria».
Possiamo anche ampliare il raggio e guardare ciò che è successo negli ultimi anni per avere un’idea più chiara di ciò che accade sul territorio. Se si prendono in esame gli ultimi dieci anni, quello del 2025 è il numero più alto di stranieri registrato. L’andamento però non è sempre stato omogeneo. Nel 2016 i residenti non italiani erano poco più di 153mila, sono poi diminuiti nel 2017, per aumentare (in maniera contenuta) tra il 2018 e il 2019. Nel 2020 si è arrivati a 155.708 residenti stranieri, calati poi nuovamente nel 2021 e nel 2022, per risalire infine nel 2023 e nel 2024. Accanto a questi numeri, però, ci sono anche quelli della popolazione totale. L’incidenza degli stranieri, infatti, non è cambiata di molto nel decennio: si passa dall’11,96% del 2022 fino al 12,5% del 2025, con una media del 12,19%. In sostanza, negli ultimi dieci anni circa 12 residenti su 100 nel Bresciano avevano cittadinanza straniera.
Il confronto tra i sette bilanci demografici dal 2019 al 2025 restituisce un'immagine ancora più significativa. In questo periodo il saldo migratorio con l'estero è stato positivo per 48.823 persone e quello naturale per 12.355. A fronte di questi movimenti, però, 55.385 residenti stranieri hanno acquisito la cittadinanza italiana. Anche per questo, tra la fine del 2018 e quella del 2025, il numero complessivo degli stranieri è aumentato soltanto di 7.462 unità.
Le persone che hanno ottenuto la cittadinanza italiana nel Bresciano rappresentano un numero considerevole, ma che non dev’essere letto in maniera frettolosa. Non vuol dire che tutti questi cittadini facciano parte della popolazione bresciana, perché nel corso degli anni possono essersi spostati in altre province o anche fuori dall’Italia. Allo stesso modo, solo con questi dati non si può calcolare quante siano le persone con cittadinanza italiana e con background migratorio presenti in provincia.
È poi evidente che c’è una discrepanza sostanziale tra gli stranieri e i cittadini italiani per quanto riguarda il saldo naturale: la differenza tra i nati e i morti. Nella popolazione italiana il trend è in negativo ormai da parecchi anni, mentre in provincia tra gli stranieri, dal 2019 a oggi, si contano 12.355 persone in più. Anche in questo caso non vuol dire semplicemente che gli immigrati facciano più figli degli italiani. Il saldo naturale positivo della popolazione straniera, infatti, non dipende soltanto dalle nascite, ma anche dalla sua struttura anagrafica, mediamente molto più giovane di quella italiana. La presenza proporzionalmente ridotta di anziani contribuisce a spiegare il numero contenuto di decessi.
C'è però un’altra tendenza da non sottovalutare: anche tra gli stranieri le nascite sono in diminuzione. Nel 2019 erano state 2.336, mentre nel 2025 si sono fermate a 1.722, con una flessione del 26%. Nello stesso periodo i decessi sono passati da 208 a 323. Il saldo naturale resta dunque positivo, ma si è progressivamente assottigliato, passando da +2.128 a +1.399. Elementi fondamentale per interpretare la differenza tra i due gruppi. È una delle tante variabili che caratterizzano la demografia del territorio.