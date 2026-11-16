Ottelli: «In montagna contano scuole, servizi e occupazione»

Massimo Ottelli, presidente della Comunità montana di Valtrompia, vicepresidente di Uncem Lombardia e componente del Consiglio nazionale dell’Unione, commenta i dati del Rapporto Montagne Italia 2026.
Presidente, che cosa raccontano i nuovi arrivi nelle valli bresciane?
«Che la montagna non è più soltanto un luogo dal quale si parte. Il saldo è positivo, ma serviranno almeno altri tre o quattro anni per capire se la tendenza si consolida».
Chi sceglie oggi di trasferirsi nei paesi montani?
«Non soltanto cittadini stranieri o nuovi italiani. Vediamo anche giovani coppie che arrivano dai centri urbani perché trovano abitazioni a prezzi più accessibili e una qualità della vita diversa. Conta anche poter lavorare senza affrontare spostamenti impossibili».
La Valtrompia è prima per saldo migratorio. Perché?
«Qui il tessuto produttivo offre molte opportunità di occupazione. Contano anche scuole e servizi sanitari, perché il lavoro da solo non basta: le famiglie valutano l'insieme delle condizioni che trovano sul territorio».
Le differenze tra le cinque aree sono marcate?
«Sì, perché le economie e le caratteristiche dei territori cambiano. Sul Garda il turismo e le seconde case hanno un peso importante, mentre in alcuni centri più isolati della Valsabbia le carenze infrastrutturali rendono più difficile scegliere di abitare stabilmente. Non esiste una soluzione uguale per tutti».
Qual è il problema più urgente da affrontare insieme?
«Il trasporto pubblico. È una criticità che riguarda tutte le valli e pesa soprattutto su studenti e lavoratori. In Valcamonica c'è la ferrovia, in altri territori sono stati realizzati miglioramenti stradali, mentre la Valtrompia è in attesa di collegamenti alternativi. I tempi di percorrenza pesano sulla vita quotidiana».
E sul fronte sanitario?
«È fondamentale che i servizi restino vicini ai cittadini. Le Case e gli Ospedali di comunità possono essere una risposta, purché siano davvero accessibili. Una famiglia deve sapere di poter contare su scuole, assistenza e collegamenti, non soltanto su una casa meno costosa».
Quali strumenti possono aiutare le Comunità montane?
«Dobbiamo utilizzare bene i finanziamenti europei, nazionali e regionali, insieme alle opportunità dei Gal e dello sviluppo rurale. Penso al sostegno alle imprese agricole dei giovani sotto i 35 anni, ma anche alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Servono alla sicurezza e alla possibilità di vivere in montagna».
Che cosa può fare la collaborazione tra le valli?
«Confrontare esperienze e costruire progetti comuni, rispettando le specificità di ciascuna. Il Rapporto sarà presentato anche nel Bresciano: sarà un'occasione per ragionare sui dati e sulle priorità, oltre la soddisfazione per i nuovi arrivi».