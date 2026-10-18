Recupero dei metalli e smaltimento: dove finiscono i rifiuti elettronici

Dove finisce un vecchio computer dopo che lo abbiamo portato all’isola ecologica? E che cosa resta di un frigorifero, una lavatrice o un telefonino quando smettono di funzionare? La risposta è meno scontata di quanto sembri. Perché raccogliere un rifiuto elettronico non significa necessariamente riciclarlo, né tantomeno recuperare tutti i materiali che contiene. E soprattutto non significa che quei materiali rimangano in Italia.
Il viaggio comincia nei centri comunali di raccolta oppure nei negozi, attraverso il ritiro gratuito delle vecchie apparecchiature. Da qui i Raee, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, vengono trasferiti negli impianti autorizzati. È il primo passaggio di una filiera che, da un singolo apparecchio, può ricavare materiali destinati a industrie e Paesi differenti.
Il trattamento
Prima di recuperare qualcosa bisogna mettere in sicurezza ciò che potrebbe inquinare. Nei frigoriferi vengono estratti i gas refrigeranti e gli oli; nei computer e negli altri dispositivi si separano batterie, condensatori e componenti potenzialmente pericolosi.
Seguono lo smontaggio, la frantumazione (dove prevista) e la selezione dei materiali. Ferro, rame e alluminio possono tornare nelle fonderie; vetro e plastiche seguono filiere specifiche. Le schede elettroniche, invece, richiedono lavorazioni più complesse per recuperare oro, argento e altri metalli. Non tutti gli impianti sono attrezzati per svolgerle.
Le destinazioni
È qui che il percorso si ramifica. Una parte dei materiali recuperati viene venduta alle industrie italiane come materia prima seconda, un’altra può raggiungere stabilimenti specializzati all’estero. Le frazioni non riciclabili possono essere avviate, quando consentito, al recupero energetico oppure allo smaltimento. I residui pericolosi richiedono trattamenti dedicati. Ecco perché nei rapporti ufficiali il tasso di recupero non coincide con quello di riciclaggio: il primo comprende anche operazioni che non restituiscono nuova materia all’industria.
L’esportazione dei materiali non è di per sé illegale: le spedizioni devono rispettare regole e controlli, differenti a seconda che si tratti ancora di rifiuti oppure di materiali che hanno cessato di esserlo. Ma la destinazione finale conta. Un territorio può raccogliere correttamente le apparecchiature e trattarle senza possedere gli impianti necessari a recuperare i metalli più preziosi. In quel caso, una parte del valore delle lavorazioni successive viene prodotta altrove.
Gli impianti
Nel Bresciano, il Centro di coordinamento Raee censisce tra gli impianti di trattamento (non quindi solo di smistamento) quelli di Castenedolo (due i poli mappati), Ghedi, Brescia, Sarezzo e Leno. Ma dai dati provinciali sulla raccolta non è possibile ricostruire quanto delle 9.087 tonnellate intercettate nel 2025 sia effettivamente tornato nell’industria, quanto abbia richiesto lavorazioni fuori provincia o all’estero e quanto sia stato smaltito. Per saperlo occorre seguire i flussi in uscita dagli impianti, non soltanto pesare quelli in entrata.