Rifiuti elettronici, a Brescia pesano più di 7 treni della metro

Nel 2025 la raccolta degli scarti in provincia, alla quale ha contribuito Erp Italia, ha toccato oltre quota 413 tonnellate. Pesano soprattutto smartphone, illuminazione e pannelli fotovoltaici

14 ottobre 2026 2 ' di lettura

Rifiuti elettronici - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Raeerifiuti elettrici ed elettroniciBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...