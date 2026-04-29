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A Brescia è stata inaugurata la sesta isola ecologica

Aprica ha investito un milione di euro per la realizzazione della struttura in via Pertusati. Servirà quarantamila cittadini
Paola Gregorio
Il taglio del nastro, alla presenza della sindaca Castelletti - © www.giornaledibrescia.it
Il taglio del nastro, alla presenza della sindaca Castelletti - © www.giornaledibrescia.it

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