Maestra morta per sospetta meningite, 180 persone convocate da Ats

In seguito alla morte di Mira Jovovic, maestra d’asilo di 53 anni residente a Montichiari e deceduta ieri per un sospetto caso di meningite batterica da meningococco, Ats Brescia ha individuato 180 persone che hanno avuto contatti con la donna nelle sue ultime ore di vita. Si tratta non solo dei bambini iscritti alla scuola dell'infanzia e nido San Giovanni Battista di Vighizzolo, ma anche di adulti, tra colleghi e familiari della defunta.
Come previsto dalle linee guida nazionali e regionali, le persone sono state convocate nella sede di Ats Brescia, in viale Duca degli Abruzzi 15, per procedere con la profilassi. Ad ora nessun contatto individuato ha dichiarato o manifestato sintomi riconducibili alla meningite. Le persone venute a contatto con l'educatrice che dovessero manifestare sintomi possono contattare la Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) chiamando il numero 116117 o il proprio medico o pediatra di famiglia.
Una morte improvvisa
L’educatrice Mira Jovovic ha manifestato i primi sintomi venerdì sera, dopo essere stata al lavoro, e le sue condizioni si sono subito aggravate. Dopo il trasporto in ospedale, la donna è morta ieri, sabato 31 ottobre.
Ats Brescia ha immediatamente preso contatti con il sindaco del Comune di Montichiari Marco Togni e con il dirigente scolastico e ha effettuato le indagini epidemiologiche sulle persone che hanno avuto contatti con la donna. Le azioni di profilassi con la somministrazione del farmaco specifico sono iniziate già nella serata di ieri.