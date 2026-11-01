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Montichiari: morta una maestra d’asilo, sospetto caso di meningite

Mira Jovovic, 53 anni, lavorava alla scuola dell’infanzia e nido San Giovanni Battista nella frazione di Vighizzolo. Gli accertamenti delle autorità sanitarie sono in corso
Giulia Bonardi
Mira Jovovic - Foto Facebook
Mira Jovovic - Foto Facebook

Dolore e preoccupazione a Montichiari, in particolare tra le famiglie degli iscritti alla scuola dell'infanzia e nido San Giovanni Battista della frazione di Vighizzolo per la morte improvvisa di Mira Jovovic. La maestra aveva 53 anni e si sospetta possa trattarsi di un caso di meningite: gli accertamenti delle autorità sanitarie sono in corso. Da quanto appreso, la donna, che da diversi anni lavorava nella scuola paritaria della frazione, venerdì ha salutato bimbi e genitori, augurando loro un buon weekend e dando appuntamento a lunedì.

L'ingresso della scuola dell'infanzia a Vighizzolo
L'ingresso della scuola dell'infanzia a Vighizzolo

Nelle ore successive avrebbe manifestato febbre, un forte mal di testa e malessere. La situazione poi è precipitata in fretta, rendendo necessario il trasporto in ospedale, dove Mira Jovovic è deceduta.

Tutto è successo molto rapidamente, lasciando esterrefatti familiari, colleghi e le famiglie dei bambini dell’asilo San Giovanni. È subentrata poi anche una diffusa preoccupazione, in attesa degli accertamenti sanitari e di eventuali conferme.

«Certe notizie spezzano il cuore in mille pezzi. Tutto il personale della scuola dell'infanzia e nido San Giovanni Battista, tutto il Cda e tutte le famiglie dei nostri bambini si stringono al dolore della famiglia per la perdita della nostra maestra Mira. Vola in alto angelo biondo... grazie per tutto l'amore che hai dato in tutti questi anni a tutti noi e a tutti i bambini»: le parole di cordoglio e annuncio divulgate, in un post su Facebook, dalla scuola; tantissimi i commenti di dolore da parte di cittadini e famiglie.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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