Incidente sulle Coste, il testimone: «L’auto ha invaso la corsia opposta»

I rilievi e le testimonianze di chi era sulla curva descrivono la dinamica dello schianto in cui ha perso la vita Andrea Mazzotti

Roberto Manieri Giornalista 22 giugno 2026 3 ' di lettura

L'auto coinvolta nell'incidente - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Coste di Sant'Eusebioincidente mortale Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...