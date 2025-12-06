Ponte dell’Immacolata: prenotazioni al top tra Garda e Valcamonica

Il Garda si accende, la Valle Camonica si imbianca. Inizia così il dicembre bresciano, tra mercatini, alberghi aperti e centri storici in festa. Il ponte dell’Immacolata apre le danze di una stagione invernale che, tra lago e montagna, si preannuncia vivace: le prospettive sono ottime. Il clima natalizio è già arrivato sul lago, tra luminarie accese, mercatini e alberi monumentali.

Tutti i Comuni gardesani - da Desenzano a Salò, da Limone a Sirmione - hanno investito in eventi, concerti e installazioni per animare i centri storici anche fuori stagione.

Desenzano ha acceso i due chilometri di led dell’albero in piazza Malvezzi e predisposto un calendario diffuso. «Le sensazioni sono molto buone – commenta Stefania Lorenzoni, assessora al Turismo e presidente del consorzio Lago di Garda Lombardia –. L’annata ha ricalcato quella precedente, e anche per le festività l’andamento si conferma positivo».

Accoglienza

Secondo Federalberghi, nelle località lacustri le strutture aperte - circa il 20% - viaggiano su buoni livelli di prenotazione, con un peso rilevante del last-minute legato al meteo. A trainare sono soprattutto gli hotel con servizi wellness, spa e ristorazione, capaci di attrarre visitatori nei fine settimana e durante le feste: una tendenza confermata anche da Lorenzoni. Vale sul basso quanto sul medio e alto lago: le aspettative sono alte, con un’offerta natalizia che punta su accoglienza e atmosfere.

«Siamo pronti e carichi, per affrontare le prossime settimane e le feste di fine anno». Andrea Maggioni, presidente di Salò Promotion e coordinatore di Confesercenti per il lago di Garda, guarda al ponte dell’Immacolata e all’ultimo scorcio di stagione con ottimismo: «A Salò tutte le attività - bar, ristoranti e negozi - sono aperte e pronte ad accogliere i visitatori bresciani, lombardi ed europei. Lungo l’intera riviera le Amministrazioni pubbliche hanno organizzato manifestazioni, mercatini, fuochi d’artificio, presepi, degustazioni, e con gli addobbi hanno creato suggestive atmosfere natalizie. Salò non è da meno, con negozi addobbati a festa e ristoranti dove assaporare le specialità del territorio che nel periodo invernale esprimono il loro punto massimo».

Atmosfere natalizie nelle strutture ricettive

Non mancano, anche in alto Garda, gli alberghi aperti per le feste o ancora attivi dopo la stagione estiva. Sono circa il 20% e si tratta soprattutto di strutture a 4 o 5 stelle, attrezzate con wellness, spa e piscine coperte.

In quota

Un entusiasmo smaccato, per questo avvio di stagione sulle nevi di Pontedilegno-Tonale. Al punto che tutte le strutture sono pressoché al completo già nel primo banco di prova dell’inverno: il ponte dell’Immacolata. Sia gli alberghi del passo, sia quelli dalignesi, dichiarano, senza paura, di essere «full». Lo stesso vale per i ristoranti e le altre strutture ricettive della zona. E, c’è da scommetterlo, viste le lunghe code in risalita della Vallecamonica ieri sera, che anche gran parte delle seconde case verranno riaperte in questi giorni.

«C’è molto entusiasmo e tanta carica per l’inizio della stagione invernale nella nostra località - dichiarano alcuni esercenti -, anche perché la neve è arrivata presto quest’anno, così come il freddo, e ha permesso di sparare dai cannoni. La voglia di sciare è davvero alle stelle e tutta la nostra economia ne sta risentendo positivamente. Speriamo che sia di buon auspicio per il proseguo della stagione, ma quest’anno siamo molto fiduciosi».

Ma non sono solo gli sciatori a riempire la località camuna, in giro, per le vie e i locali, c’è anche moltissima gente che ha voglia di vacanza, di vita all’aria fresca e di trascorrere il tempo con gli amici. «È un weekend molto richiesto - aggiungono -, l’apertura della stagione richiama anche non sciatori per partecipare all’evento inaugurale, la gente anche se non scia viene volentieri qui da noi».