A Salò «Natale d’Incanto»: luci, musica ed eventi fino all’Epifania

Si alza il sipario sul cartellone del «Natale d’Incanto 2025»: Salò brilla fino al nuovo anno. Dopo un’estate da record per il turismo, che ha confermato Salò come meta d’eccellenza e luogo di bellezza, e una stagione autunnale ricca di appuntamenti dedicati a musica, letteratura e arte nell’ambito del fortunato format «Salò è cultura», la città è pronta a celebrare le festività di fine anno.

Il programma

Il cartellone Salò Natale d’Incanto 2025, presentato in Sala dei Provveditori dal sindaco Francesco Cagnini, dal consigliere delegato al turismo Andrea Battani e dal presidente della Pro loco Nicola Tranquilli, prenderà il via nel primo fine settimana di dicembre, per poi allietare residenti e visitatori fino all’Epifania. Il programma dettagliato è disponibile sui canali web di Comune e Pro loco).

Luci e musica

Si comincia col botto, con appuntamenti di grande richiamo. L’apertura venerdì 5 dicembre alle 17, quando sarà festa per tutta la comunità: la città infatti si accenderà con l’inaugurazione delle luminarie natalizie, quest’anno ulteriormente ampliate ed aggiornate.

E in serata, alle 20.30 in Duomo, l’Orchestra da Camera di Brescia proporrà un concerto dedicato, nel centenario della morte, a Marco Enrico Bossi, dei più grandi organisti e compositori italiani del suo tempo. Sarà l’occasione per scoprire la figura di questo musicista salodiano che fu una vera e propria star internazionale tra ’800 e ’900.

Sabato 6 alle 16 ci saranno gli auguri in musica con le pastorelle in Fossa, a cura della Baby Band e della Banda Giovanile. Domenica 7 alle 15.30, sempre in Fossa, nuovi auguri in musica con gli allievi dell’Accademia San Carlo, mentre lunedì 8 alle 17 in Sala dei Provveditori si esibirà il Trio Fluxus nell’ambito della rassegna Suoni e Sapori del Garda.

Per tutta la famiglia

Il programma prosegue venerdì 12 dicembre, dalle 16.30, con l’arrivo di Santa Lucia, attesissima dai più piccoli, che insieme al suo asinello e agli Alpini del Gruppo di Salò porterà caramelle e sorrisi nelle vie del centro storico. Sabato 13 dicembre alle 15.30 sarà la volta degli auguri in danza sul lungolago, a cura dell’associazione Libertas Danza, seguiti domenica 14 dagli auguri in musica delle formazioni giovanili della banda cittadina.

Tra gli appuntamenti tradizionali anche il Gran Galà dello Sport, in programma venerdì 19 dicembre alle 20.30 nell’auditorium Ceccato: una vetrina d’onore per le associazioni sportive e gli atleti salodiani che si sono distinti nel corso dell’annata agonistica.

In piazza Vittoria tornerà dal 29 novembre la grande pista di pattinaggio su ghiaccio, attiva fino al 18 gennaio, affiancata dalle caratteristiche casette di Natale dove gustare dolci, cioccolata calda e vin brulé. Poco distante, di fronte al palazzo municipale, brillerà il grande albero di Natale, simbolo delle feste salodiane.

I più piccoli troveranno invece in piazza Serenissima un’area speciale tutta per loro, ampliata rispetto allo scorso anno: ci saranno una grande giostra e un gonfiabile a forma di Babbo Natale (dal 6 dicembre al 6 gennaio, dalle 15.30 alle 19.30 nei feriali e dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 19.30 nei festivi).

Il Natale d’Incanto guarda anche alla valorizzazione del grande patrimonio storico e artistico della città, con quattro visite guidate «Sulle tracce della storia a Salò» (20 e 27 dicembre, 3 e 10 gennaio).

Informazioni presso l’infopoint: 0365.21423 o infopoint@comune.salo.bs.it).