Cosa fare a Natale a Brescia e provincia: la guida a mercatini e eventi

Profumo di vin brulé, tintinnio delle campanelle e luci colorate. A Brescia la magia del Natale è arrivata, con oltre 150 appuntamenti per le vie e le piazze della città. Ma non solo. Tutta la provincia brulica di proposte e iniziative: un calendario ricco e variegato tra concerti, mercatini e solidarietà, dal villaggio natalizio alle piste di pattinaggio sul ghiaccio fino ai musei gratuiti.

In centro a Brescia

Nel cuore di Brescia il protagonista è il Villaggio di Natale che si sviluppa in due zone: in piazza Vittoria ci sono i mercatini, con 35 casette in legno aperte ogni giorno, dal 5 al 28 dicembre.

Piazza del Mercato ospita fino all’11 gennaio la pista di pattinaggio su ghiaccio, con seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19, il sabato dalle 11 alle 22.30, mentre la domenica dalle 11 alle 19.30.

A Natale l’offerta culturale non manca grazie a Fondazione Brescia Musei. Dall’8 dicembre al 6 gennaio musei gratuiti per tutti i residenti in provincia.

Natale solidale

Il Natale però non è solo divertimento, ma può avere anche un fine solidale. In città sono diverse le realtà che raccolgono fondi a sostegno di chi ne ha più bisogno, tra queste Emergency: l’Ong apre le porte del suo negozio, in corso Cavour 18, fino al 24 dicembre.

Alcuni dei prodotti messi in vendita da Emergency

In Galleria Duomo 2, dal 15 novembre, è attivo il temporary point della Fondazione Ant dove si potranno trovare panettoni, strenne natalizie e decorazioni artigianali.

Le proposte natalizie sul lago di Garda

Le iniziative non mancano nemmeno sul lungolago gardesano. A Lonato sabato 13 dicembre l’associazione GardArti, insieme al coro Anima Vocis, propone la serata «Armonie di Natale» nella basilica di San Giovanni Battista. Quello successivo, il 20, alle 21 si tiene il concerto di Natale del corpo musicale «Città di Lonato» al teatro Italia.

A Brescia è arrivata la magia del Natale

A Toscolano Maderno torna il 6, 7 e 8 dicembre «Prepariamo il Natale»: dalle 10 alle 18 il lungolago si anima con musica, laboratori per bambini e stand gastronomici.

La protagonista delle festività di Sirmione è la musica: lunedì 8 alle 20.30 la Scuola Civica di Musica si esibisce nel concerto dell’Immacolata, nella chiesa di Santa Maria di Lugana. Sabato 10 alle 15 invece spazio al musical «La fabbrica del cioccolato» nel Palazzo dei Congressi; si replica il 10 gennaio alle 17.

Spazio al pattinaggio nel periodo natalizio

Salò sarà rallegrata da un palinsesto ricchissimo: «Natale d’Incanto 2025» inizia venerdì 5 dicembre e allieta la comunità con luci, concerti, giostre e gonfiabili fino a gennaio.

Con «Moniga on Ice» il paese diventa un villaggio invernale. Dall’8 dicembre al 6 gennaio piazza San Martino si trasforma in un villaggio natalizio con pista da pattinaggio, mercatini e giochi per i bambini.