Benvenuto dicembre: cosa fare nel weekend tra Brescia e provincia

Il primo fine settimana di dicembre porta con sé l’atmosfera delle feste e trasforma Brescia e provincia in un piccolo scrigno di musica, storia, creatività e suggestioni natalizie, tra concerti che accendono l’immaginazione, itinerari guidati che svelano volti insoliti della città, spettacoli teatrali carichi di emozione e avventure alla scoperta del territorio. Una serie di appuntamenti si prepara a inaugurare il mese più scintillante dell’anno. Di seguito alcune delle proposte in programma nei prossimi giorni segnalate da aBrescia, l’agenda online del giornale di Brescia.

Il Natale in musica con «Imagine Jane»

L’Auditorium San Barnaba si prepara ad accogliere il nuovo spettacolo Fabius Constable & The Harpbeat Orchestra, in scena sabato 6 dicembre alle 20.45. Il celebre ensemble di arpe torna a Brescia con «IMAGINE JANE – Christmas Concert», una produzione che unisce suggestioni natalizie, atmosfere teatrali e un immaginario ispirato a Jane Austen. Un musical atipico in cui i personaggi più amati dei romanzi austeniani sembrano prendere forma davanti al pubblico. Il repertorio alterna brani tradizionali rivisitati in stile Jane Austen a composizioni originali, accompagnate da un ensemble che mescola strumenti acustici ed elettrici. Pensato per chi ama lasciarsi condurre dalla musica verso mondi lontani, mantenendo vivo lo spirito del Natale con eleganza e poesia. Biglietti disponibili al costo di 15 euro; per informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo arpaceltica@yahoo.com o al numero 392 7788392.

La magia delle festività tra silenzi e tesori nascosti

Domenica 7 dicembre, alle 15, Brescia si prepara a svelare uno dei suoi volti più intimi e sorprendenti con «La Magia del Natale a Lume di Candela», un itinerario che trasforma il centro storico in un racconto sospeso tra arte, silenzi e suggestioni luminose. Le chiese più silenziose aprono le loro porte per mostrare tesori spesso trascurati. Il percorso parte dalla Chiesa di San Francesco e conduce fino a Santa Maria dei Miracoli, prosegue attraverso Piazza Loggia e raggiunge la sorprendente Chiesa di San Cristo. È un viaggio nella tradizione, un’occasione unica per vivere il Natale in modo diverso, lontano dalla frenesia e vicino alla bellezza. Il punto di ritrovo è fissato davanti alla Chiesa di San Francesco d’Assisi, in via San Francesco d’Assisi 1. L’esperienza ha un costo di 15 euro; per informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo alle.mattioli92@gmail.com o al numero 340 5013995.

Bao Sound Experience: due serate tra musica e sperimentazione sonora

Venerdì 5 e sabato 6 dicembre il CARME di via delle Battaglie dedica due serate alla musica elettroacustica e alla sperimentazione sonora con Bao Sound Experience. Venerdì 5 dicembre alle 21 il palco è affidato a EPRC, progetto che combina ricerca elettronica e sperimentazione timbrica in un’esperienza d’ascolto intensa e immersiva. La chiusura, sabato 6 dicembre alle 21, è affidata invece a Riccardo La Foresta, affiancato da Akasha & Roxy Ceron, insieme alla partecipazione di Noémi Büchi: una serata che intreccia installazioni sonore e performance dal vivo, creando un ambiente in cui il suono diventa materia da esplorare. L’iniziativa invita a guardare oltre i confini più consueti della musica, offrendo uno sguardo su realtà artistiche che dialogano con lo spazio, con il pubblico e con nuove possibilità espressive. L’ingresso è libero. Cliccare qui per le prenotazioni. Per informazioni scrivere all’indirizzo info@carmebrescia.it.

Il lato nascosto della città: itinerario tra vicoli e antiche case chiuse

Venerdì 5 dicembre, alle 20.30, Brescia apre una finestra sul suo passato più insolito con «Brescia Proibita», un itinerario guidato che ripercorre la storia «osé» della città attraverso le vie del Carmine e del centro storico. In un quartiere che un tempo pulsava di vita notturna, tra vicoli appartati e palazzi che oggi custodiscono solo il silenzio, riaffiorano racconti che attraversano i secoli, un percorso che restituisce voce alle donne che hanno vissuto nelle antiche case chiuse, figure sospese tra marginalità e sorprendente influenza sociale, tra necessità, giudizio e resilienza. Il tracciato si snoda da Piazza della Loggia a via Gasparo da Salò, da corso Mameli alla Pallata, fino a contrada San Giovanni e via San Faustino, componendo un mosaico storico e sociale che sorprende a ogni tappa. Il ritrovo è previsto sotto la statua della Bella Italia, in Piazza della Loggia. I biglietti hanno un costo di 15 euro; per informazioni è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo alle.mattioli92@gmail.com o al numero 340 5013995.

Un viaggio tra antropologia e fotografia: in scena «Antropolaroid»

Venerdì 5 dicembre alle 21, l’Auditorium Gaber di Castel Mella ospita «Antropolaroid», uno spettacolo che intreccia memoria, radici e trasformazione. Il titolo stesso evoca un viaggio tra antropologia e fotografia, come se ogni personaggio fosse uno scatto capace di trattenere un’intera vita. A dar voce a questo universo è Tindaro Granata, protagonista unico e camaleontico, che attraversa decenni di storia familiare interpretando uomini, donne, giovani e anziani. Granata rielabora anche la propria storia, trasformandola in un racconto universale. «Antropolaroid» ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio della Giuria Popolare della Borsa Teatrale Anna Pancirolli, il Premio ANCT dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro nel 2011, il Premio Fersen come Attore Creativo nel 2012 e il Premio Mariangela Melato come Attore Emergente. Biglietto intero 12 euro; 10 euro il ridotto. Per informazioni: info@teatrolaboratoriobrescia.net; 380 5821973.

Alla scoperta del Bunker di Breno tra storia e avventura

Domenica 7 dicembre, a partire dalle 10 del mattino, il Bunker di Breno accoglie un’esperienza che unisce avventura e memoria storica. Questo rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale è rimasto quasi intatto nel tempo e offre la possibilità di compiere un viaggio nel passato, esplorando corridoi, camere e cunicoli che un tempo proteggevano la popolazione della Valle Camonica dai bombardamenti. Muniti di casco e torcia, i visitatori potranno addentrarsi nella montagna per vivere un’esplorazione suggestiva e alla portata di tutti, bambini compresi. La visita prevede turni dalle 10 alle 16, con ritrovo in Piazza Generale Pietro Ronchi. La prenotazione è obbligatoria. Per confermare la presenza è possibile scrivere via WhatsApp al 335 487010 o via mail a info@xtremeadventure.it.

Natale creativo: laboratori artistici per bambini a Bagnolo Mella

Venerdì 5 dicembre, alle 16.30, la galleria d’arte di via Nazario Sauro a Bagnolo Mella accoglie i più piccoli con un pomeriggio dedicato alla creatività e allo spirito natalizio. I Laboratori di Natale offrono tre proposte pensate per accompagnare i bambini nella preparazione delle festività, riscoprendo il piacere dei regali fatti a mano e delle decorazioni fantasiose. Tra arte, riciclo creativo e piccole tecniche decorative, i partecipanti potranno sperimentare con i materiali forniti dall’organizzazione. Il laboratorio è consigliato per la fascia d’età tra i 6 e i 12 anni. Il costo di partecipazione è di 35 euro; per informazioni dettagliate sul programma è possibile chiamare il 340 3962100 o scrivere a laltra.arte@gmail.com.