Valcamonica, circo bianco in pista: aperti tutti gli impianti

L’intero circo bianco camuno si rimette in pista. Con il ponte dell’Immacolata, anche le stazioni di Borno e Montecampione raggiungono quelle di Pontedilegno-Tonale e di Aprica-Corteno, che si sono messe sugli sci già da due e da una settimana rispettivamente.

Nella località regina, l’alta Valcamonica, la skiarea è ormai al completo: da ieri, agli impianti del Tonale e del Presena, si sono aggiunti anche quelli di Temù e di Ponte, più alcuni nuovi del passo, ovvero Roccolo Ventura, La Croce, Santa Giulia, Doss delle Pertiche, Casola, Valbione, Nigritella, Presanella e Scoiattolo e relative piste. Giovedì era partita anche la Tonalina e ha preso a girare la cabinovia Ponte–Tonale, mentre da oggi sino a lunedì sarà operativa anche la seggiovia Corno d’Aola, ma solo per i pedoni.

Insomma, manca davvero pochissimo per proclamare «in splendida forma» l’intero carosello. Nel pomeriggio di oggi, oltretutto, è in programma la classica cerimonia di apertura della stazione, con il Winter opening party, al via alle 17.30 in piazza XXVII Settembre, che diverrà una discoteca a cielo aperto con l’energia del gruppo Vida Loca. In programma musica hip hop, reggaeton e r&b, tra artisti, ballerini, dj e performer pronti a trasformare il centro in uno show.

Ieri, dopo lo «scivolone» dello scorso fine settimana, quando un guasto elettrico ha stoppato l’avvio della stagione, si è iniziato a sciare anche sull’Altissimo.

I primi appassionati si sono cimentati sulle piste Pian d’Aprile, Ogne e Campo scuola, mentre oggi partirà la Direttissima, la variante Le Baite e la Scoiattolo. Da subito, dice la società Borno Ski Area, è stata «una bellissima prima giornata», e domani è in programma pure la festa d’inaugurazione (alle 15 al Barissimo con dj e ospiti speciali).

La vera novità di questo weekend è il debutto del comprensorio di Montecampione, pronto a rimettersi in pista domani e lunedì con la seggiovia Le Baite a 1800 e la Gardena a 1200, mentre i più piccoli potranno divertirsi sul tappeto del Bassinale Fun Park a 1800 anche nella giornata di oggi (impianti operativi dalle 8.30 alle 16.30).

Si mette in marcia anche il cartellone di eventi, con oggi alle 17.30 alla Splaza il falò d’inverno e lo spritz party per festeggiare insieme l’arrivo della stagione fredda, addobbando l’albero e bruciando i pensieri negativi. Domani, invece, alle 16 in Piazzetta lo spettacolo di Natale con la compagnia artistica «Fly Fit».

La stagione sciistica in Aprica è invece iniziata, lo ricordiamo, il 29 novembre con diverse aree aperte, tra Baradello, Palabione e Magnolta, con collegamenti attivi e una selezione di piste pronte ad accogliere gli sciatori.