Fratelli d’Italia in piazza Garibaldi contro «degrado e violenza a Brescia»

Fratelli d’Italia torna in piazza per chiedere più attenzione alla vivibilità dei quartieri. Questa mattina il partito della premier ha allestito un gazebo in piazzale Garibaldi, tra via Milano e corso Garibaldi, per denunciare le condizioni di due zone della città che, secondo gli esponenti del centrodestra, sarebbero sempre più segnate da episodi di violenza e incuria.
Nel mirino l’Amministrazione guidata da Laura Castelletti, accusata di aver «troppo spesso minimizzato» il problema e, soprattutto, di continuare a sottovalutarlo. «Come facciamo da sempre, non ci siamo limitati agli slogan, ma abbiamo portato proposte concrete», sottolinea il coordinatore cittadino Carlo Andreoli.
Le proposte
Quattro le misure rilanciate dal partito: il poliziotto di quartiere per rafforzare il presidio del territorio, volontari per vigilare nei parchi, lo spazzino di quartiere per garantire una pulizia costante e un piano di videosorveglianza contro l’abbandono dei rifiuti, in particolare quelli lasciati fuori dai cassonetti.
Secondo gli organizzatori, centinaia di cittadini si sarebbero fermati al gazebo per manifestare sostegno e chiedere interventi. «Noi ci siamo, tra la gente e al fianco dei cittadini - conclude Andreoli -. Perché sicurezza, decoro e vivibilità dei quartieri non sono privilegi, ma diritti che devono essere garantiti».