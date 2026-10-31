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Fratelli d’Italia in piazza Garibaldi contro «degrado e violenza a Brescia»

Il partito della premier attacca la Giunta Castelletti e rilancia quattro proposte: poliziotto di quartiere, volontari nei parchi, spazzino di quartiere e più videosorveglianza contro l’abbandono dei rifiuti
Il gazebo allestito da Fratelli d'Italia in piazza Garibaldi - © www.giornaledibrescia.it
Il gazebo allestito da Fratelli d'Italia in piazza Garibaldi - © www.giornaledibrescia.it

Fratelli d’Italia torna in piazza per chiedere più attenzione alla vivibilità dei quartieri. Questa mattina il partito della premier ha allestito un gazebo in piazzale Garibaldi, tra via Milano e corso Garibaldi, per denunciare le condizioni di due zone della città che, secondo gli esponenti del centrodestra, sarebbero sempre più segnate da episodi di violenza e incuria.

Nel mirino l’Amministrazione guidata da Laura Castelletti, accusata di aver «troppo spesso minimizzato» il problema e, soprattutto, di continuare a sottovalutarlo. «Come facciamo da sempre, non ci siamo limitati agli slogan, ma abbiamo portato proposte concrete», sottolinea il coordinatore cittadino Carlo Andreoli.

Le proposte

Quattro le misure rilanciate dal partito: il poliziotto di quartiere per rafforzare il presidio del territorio, volontari per vigilare nei parchi, lo spazzino di quartiere per garantire una pulizia costante e un piano di videosorveglianza contro l’abbandono dei rifiuti, in particolare quelli lasciati fuori dai cassonetti.

Secondo gli organizzatori, centinaia di cittadini si sarebbero fermati al gazebo per manifestare sostegno e chiedere interventi. «Noi ci siamo, tra la gente e al fianco dei cittadini - conclude Andreoli -. Perché sicurezza, decoro e vivibilità dei quartieri non sono privilegi, ma diritti che devono essere garantiti».

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