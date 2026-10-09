Padre e figlio ubriachi minacciano la barista e colpiscono quattro agenti

La lite in un locale di piazza Loggia: i due non erano d’accordo sui conteggi nello scontrino. Hanno poi aggredito gli agenti della Locale e danneggiato le camere di sicurezza del comando

Paolo Bertoli Giornalista 09 ottobre 2026 2 ' di lettura

Agenti di polizia locale durante un controllo appiedato Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti ubriachiaggressioneagenti contusiBrescia Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...