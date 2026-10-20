Degrado in via Gambara, residenti e commercianti: «È insostenibile»

Dopo le segnalazioni delle scorse settimane nulla è cambiato, la situazione di degrado in via Lattanzio Gambara a Brescia resta al centro delle polemiche. A lamentarsi sono soprattutto i residenti e i commercianti della zona – a due passi dal tribunale e alle porte del centro cittadino – che anche questa mattina hanno trovato diverse persone accampate davanti all'ingresso del condominio e delle attività al piano terra.
Ovviamente si tratta di persone fragili, alcune delle quali con problemi di droga, ma per chi in quella zona vive e lavora la situazione è insostenibile, in modo particolare per lo sporco che trovano ogni mattina. Per non parlare del fatto che diventa un'impresa poter entrare in casa o andare al lavoro.
La rabbia dei commercianti e dei residenti resta, soprattutto nei confronti delle istituzioni che a loro modo di vedere non stanno facendo abbastanza per risolvere il problema.