In Franciacorta caccia al fresco sui sentieri: «assalto» al Monte Orfano

Le temperature record spingono runner, ciclisti, famiglie e turisti verso le aree verdi attrezzate. Cai e associazioni: «Non provocate focolai e prendetevi cura degli spazi»

Daniele Piacentini 03 agosto 2026 2 ' di lettura

Uno scorcio del Monte Orfano - © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Monte OrfanoescursionismocaldosentieriincendiCaiFranciacorta Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...