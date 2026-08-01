Prosegue l’ondata di caldo: a Brescia bollino rosso domenica e lunedì

Prosegue l’ondata di calore che sta interessando gran parte del Paese e Brescia resta tra le città italiane con il livello più elevato di allerta. Per la giornata di domenica 2 agosto, il Ministero della Salute ha confermato il bollino rosso, segnalando condizioni meteorologiche che possono avere conseguenze sulla salute, soprattutto in caso di esposizione prolungata al sole e alle alte temperature.
Brescia è una delle 23 città italiane inserite nell’elenco delle località con il massimo livello di allerta. Insieme al capoluogo lombardo figurano anche Milano, Bologna, Verona, Venezia, Torino, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Cagliari e altre città distribuite lungo tutta la penisola.
Da lunedì l’allerta si estende ad altre città
La situazione è destinata a peggiorare ulteriormente lunedì 3 agosto, quando le città con il bollino rosso saliranno a 25 su 27. Alle località già interessate si aggiungeranno anche Ancona e Bari. Soltanto Messina e Reggio Calabria resteranno al livello di allerta giallo.
L'ondata di calore interessa quindi quasi tutta la penisola, con temperature elevate e condizioni climatiche che richiedono particolare attenzione, soprattutto per le persone anziane, le bambine e i bambini, le persone con patologie croniche e chi lavora all’aperto.
Le autorità sanitarie raccomandano di evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, mantenersi ben idratati, consumare pasti leggeri e soggiornare, quando possibile, in ambienti freschi o climatizzati. È inoltre consigliato prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili, verificando che abbiano accesso ad acqua e ambienti adeguatamente ventilati.