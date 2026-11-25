L’area è interdetta dai pannelli di cantiere. Le ruspe scavano il terreno e le betoniere spargono cemento fresco. Gli operai sono al lavoro senza sosta tra mezzi meccanici e segnaletica temporanea. Nel piazzale dell’ormai ex centro commerciale Freccia Rossa fervono i lavori di trasformazione dell’area antistante che diventerà la nuova porta d’accesso pedonale al futuro spazio City4.
Il cantiere
La prima fase si è conclusa lo scorso settembre, ma ora la Ripa Energy System sembra aver avviato gli interventi più sostanziali per il rifacimento completo della pavimentazione, la posa dei sottoservizi e la realizzazione delle nuove aree verdi previsti dal progetto di riqualificazione urbana, un’opera attesa per ricucire la frattura con il resto del quartiere e con la vicina stazione ferroviaria.
Le criticità
Mentre sopra i lavori attirano curiosi e passanti che osservano oltre i pannelli, sotto i disagi non mancano. Nel parcheggio sotterraneo molti utenti e pendolari segnalano problemi tecnici ai varchi di uscita, sbarre bloccate e infiltrazioni di acqua piovana dal soffitto.
E in effetti ieri mattina la struttura si presentava con pozzanghere, allagamenti diffusi e diversi posti auto transennati e inaccessibili. Come a dire: prima di restituire piena efficienza all’intero complesso, il lavoro da fare è ancora molto.
Il progetto
Il percorso di trasformazione dell’ex Freccia Rossa in City4 era stato presentato ufficialmente lo scorso marzo alla presenza dell’Amministrazione comunale, segnando un punto di svolta dopo mesi di incertezza. Poi a maggio sono state avviate le attività di strip-out dell’ala sud dell’immobile con la rimozione selettiva di impianti, infissi, tramezzi, pavimentazioni, arredi e finiture, senza però intaccare o modificare le strutture portanti.
Gli spazi interni dovranno infatti prendere la forma del nuovo concept e dare funzionalità a un format completamente rivoluzionato secondo uno schema a quattro aree tematiche ben distinte: socio-sanitaria, del divertimento, del food e della formazione. L’obiettivo è offrire multiservizi e superare così il vecchio modello del commercio tradizionale ormai in crisi. Secondo le ultime dichiarazioni pubbliche, il progetto di rigenerazione (promosso da MyCredit, società appartenente al Gruppo Orion) dovrebbe concludersi nella primavera dell’anno prossimo.
Trasformazione
Così a quasi quattro anni dalla liquidazione giudiziale della Freccia Rossa spa (l’istanza fu depositata al Tribunale di Milano il 14 agosto del 2023) lo spazio tra viale Italia, via Fratelli Ugoni e via Giulio Togni dovrebbe finalmente riprendere vita nel 2027 con grandi ambizioni.
In quell’iconico, ma disgraziato contenitore rosso si lavora da mesi in silenzio e lontano da occhi indiscreti per cancellare definitivamente gli anni del declino, delle saracinesche abbassate e dell'abbandono totale. Intanto sulla facciata esterna, della grande scritta «Freccia Rossa» resta ormai solo una lettera solitaria. A ricordare il centro commerciale che fu e che ora si prepara a cambiare pelle.