Come sarà la piazzetta dell’ex Freccia Rossa dopo la riqualificazione

Una nuova piazza con più verde, spazi per eventi, giochi d’acqua e percorsi pedonali più sicuri e accessibili. Comincia a prendere forma il futuro dell’area antistante l’ex Freccia Rossa, oggi City4, tra via Fratelli Ugoni e via Fratelli Folonari, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. La Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica per la manutenzione straordinaria e la completa riqualificazione dello spazio pubblico. Un primo passo concreto nel più ampio percorso di rilancio del complesso commerciale e dell’area circostante.
A promuovere e finanziare l’intervento sarà Horus srl, società proprietaria del City4, che si farà carico dell’intero investimento. L’obiettivo è restituire alla città una piazza più vivibile, capace di diventare un luogo di incontro e aggregazione, ma anche di ospitare iniziative culturali e sociali.
Più verde e nuovi spazi
Il progetto prevede una trasformazione significativa dell’attuale piazza. Tra gli interventi principali figurano il rifacimento completo della pavimentazione e la realizzazione di circa 2.400 metri quadrati di nuove aree verdi, con la piantumazione di alberi.
Troveranno spazio anche una gradinata pubblica, pensata per assistere a spettacoli e iniziative, e un’area polifunzionale destinata agli eventi. Prevista inoltre una zona con giochi d’acqua integrati nella pavimentazione, destinata a diventare uno degli elementi caratterizzanti della nuova piazza.
Particolare attenzione sarà riservata ai collegamenti pedonali con la stazione ferroviaria, attraverso una riorganizzazione dei percorsi e interventi per eliminare le barriere architettoniche. L’obiettivo è rendere lo spazio pienamente accessibile e più facilmente fruibile da tutti.
Illuminazione, telecamere e cancelli
Uno dei temi centrali del progetto riguarda la sicurezza. La riqualificazione comprenderà infatti un nuovo impianto di illuminazione pubblica, il potenziamento della videosorveglianza e una diversa organizzazione dei percorsi pedonali.
Tra le novità figurano anche cancelli a scomparsa, che consentirebbero, qualora necessario, di regolamentare gli accessi alla piazza durante le ore notturne. Un aspetto, quest’ultimo, sul quale dovranno essere definite modalità precise: l'eventuale regolazione degli ingressi e la gestione complessiva dello spazio saranno concordate con l'Amministrazione comunale, salvaguardando la funzione pubblica della piazza.
Il rilancio
Il progetto ha già incassato il parere favorevole della Commissione del Paesaggio e dei settori comunali competenti. Con l'approvazione tecnica da parte della Giunta arriva dunque un ulteriore passaggio nell'iter amministrativo, anche se non si tratta ancora del via libera definitivo all'apertura del cantiere.
Le opere saranno finanziate integralmente da Horus srl, alla quale spetteranno anche gli oneri di manutenzione e gestione secondo quanto verrà stabilito negli accordi con il Comune. L'obiettivo è trasformare un'area oggi legata soprattutto alla presenza del complesso commerciale in un nuovo spazio di socialità, più verde, accogliente e integrato con il tessuto urbano circostante.