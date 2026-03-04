L’ex Freccia Rossa si chiamerà City4: riapertura entro un anno

L’ex Freccia Rossa si chiamerà City4 e la riapertura è prevista tra un anno: nella primavera del 2027. il progetto di riqualificazione è stato presentato oggi pomeriggio davanti all’edificio dismesso. L’iniziativa è promossa da MyCredit, società del Gruppo Orion, e punta a trasformare uno dei comparti urbani più strategici della città in un hub multifunzionale capace di generare valore economico e sociale nel medio e lungo periodo.

Alla conferenza stampa hanno partecipato la sindaca Laura Castelletti, l’assessore al Marketing urbano Andrea Poli e il direttore generale del Comune Marco Baccaglioni, insieme all’amministratore delegato di MyCredit Mirko Tramontano e a Davide Schiffer, Ceo di Borgosesia, società coinvolta nella gestione dello sviluppo progettuale

Quattro ambiti funzionali

Il progetto prevede la riconfigurazione dell’area in quattro ambiti connessi tra loro.

Un’area sarà dedicata all’entertainment. Sale cinematografiche di nuova generazione, spazi immersivi, aree gioco e ambienti dedicati alla socialità, con attenzione alla dimensione familiare e intergenerazionale, per favorire una frequentazione distribuita nell’arco della giornata.

Una zona per il gusto. Market e proposte di ristorazione differenziate, orientate a esperienze gastronomiche di qualità, con valorizzazione delle eccellenze locali e format innovativi.

Una delle proposte per il nuovo centro

Importante sarà il tema del benessere. Un polo sanitario e funzioni dedicate alla prevenzione e all’attività fisica, con spazi fitness e percorsi per la cura della persona, in risposta alla crescente domanda di servizi di prossimità.

E poi quella che viene definita l’area «Valore»: spazi destinati a scuole di formazione, fondazioni e realtà di interesse sociale, con l’obiettivo di investire nello sviluppo delle competenze e del capitale umano del territorio.

Il parcheggio

Elemento infrastrutturale centrale sarà il parcheggio coperto da circa 2.500 posti auto, che, per dimensioni e collocazione accanto alla stazione ferroviaria, al nodo bus e al futuro tram, potrà sostenere l’accessibilità dell’area e del centro cittadino, in linea con le politiche di intermodalità e gestione dei flussi urbani

Il territorio

Durante la presentazione è stato inoltre confermato l’impegno della società a destinare un contributo volontario di 200mila euro all’anno per tre anni, a partire da dicembre 2026, a sostegno di iniziative di promozione del territorio coordinate dal Comitato per lo sviluppo economico locale del Comune di Brescia.