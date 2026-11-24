Il rischio era che la contaminazione della falda da cromo esavalente potesse raggiungere i punti di approvvigionamento idrico dei Comuni limitrofi. A 35 anni dalla chiusura del pozzo dell’acquedotto di Gardone Sud è entrata nel vivo la bonifica delle acque sotterranee nell’area dell’ex Cromoplast, in via Matteotti 347.
La bonifica
«Pensare che la contaminazione potesse raggiungere i punti di approvvigionamento idrico dei Comuni limitrofi non poteva lasciarci dormire sonni tranquilli. È per questo che abbiamo insistito molto» ha sottolineato il sindaco Giuliano Brunori durante il sopralluogo al cantiere organizzato con l’assessore regionale all’Ambiente Giorgio Maione. All’indomani delle elezioni il primo cittadino aveva infatti sottoposto nuovamente la questione all’assessore, ottenendo nel 2024 un finanziamento di 220mila euro a integrazione del precedente contributo di 400mila euro.
«Nel 1991 ero consigliere comunale e già allora si parlava di questa situazione – ricorda Brunori –. La vicenda si è trascinata per molti anni con discussioni filosofico-giuridiche tra Regione e Comune, che probabilmente hanno dilatato i tempi». Se negli anni scorsi si era provveduto alla bonifica del terreno, restava da risolvere il problema dell’inquinamento delle acque sotterranee dovuto agli sversamenti delle passate lavorazioni industriali. «Con questa operazione diamo il via all’ultimo miglio» ha affermato Maione, riconoscendo al sindaco la volontà di fare gioco di squadra per arrivare alla soluzione del problema.
Tempistiche
Come spiega Amerigo Pagano, direttore tecnico di Veolia, le attività sono iniziate il 13 novembre e prevedono 22 perforazioni all’interno del sito da ultimare a ridosso di Natale. A gennaio partirà il trattamento, della durata di circa un mese, con l’iniezione nel sottosuolo di una miscela preparata con 13 tonnellate di reagenti, tra cui ferro zerovalente, in grado di trasformare il cromo esavalente in trivalente, meno tossico e più stabile. La miscela continuerà ad agire nel tempo sulle acque che attraverseranno il terreno trattato. Seguiranno sei-otto mesi di monitoraggio. Qualora i risultati non fossero soddisfacenti, Maione ha assicurato che la Regione continuerà a sostenere il Comune.