Ex Cromoplast, altri 216mila euro per la bonifica della falda

Da Regione Lombardia arrivano altri 216mila euro per la bonifica della falda all’ex Cromoplast di Gardone Valtrompia.

Nel complesso il sito ha beneficiato negli anni scorsi di un finanziamento regionale per gli interventi di bonifica della falda contaminata da cromo esavalente pari a 380mila euro. Ma la bonifica, che sarebbe dovuta partire nel 2020, era poi slittata.

Le ulteriori risorse finanziarie richieste dal Comune riguardano l’incremento dei costi, in gran parte dovuto al rincaro della fornitura dei materiali reagenti che verranno iniettati nelle acque di falda contaminate per ridurre il Cromo VI a Cromo III, nonché alle somme messe a disposizione per le eventuali spese legali e il monitoraggio della falda.

«È un intervento necessario, tra i prioritari per la Val Trompia e per la provincia di Brescia – ha detto l’assessore all’Ambiente Giorgio Maione –. Stiamo sbloccando opere ambientali attese da decenni. Procedure burocratiche e aumento dei costi spesso rallentano i procedimenti, ma siamo determinati al fianco dei sindaci per dare risposte ai territori».

«L’attenzione all’ambiente – ha detto il sindaco di Gardone Val Trompia, Giuliano Brunori – passa innanzitutto da azioni concrete. L’alleanza istituzionale tra Regione Lombardia e Comuni è fondamentale per concludere interventi richiesti dai cittadini. Ora vogliamo procedere spediti per mettere definitivamente in sicurezza la falda inquinata di quest’area».