Brescia, da gennaio cambia il centro: più Ztl, alberi e spazio ai pedoni

Marciapiedi liberati dalle auto, nuovi alberi, più parcheggi per i residenti e un ampliamento della Ztl. Da gennaio 2027 cambierà la viabilità in alcune zone del centro storico di Brescia, a partire da via San Faustino. È il primo passo di un progetto più ampio con cui il Comune punta a ripensare tre importanti strade del commercio cittadino: oltre a San Faustino, anche via Gramsci e corso Martiri della Libertà.
Il progetto, denominato «Cambiare senso – Tre arterie urbane restituite alla città», prevede una riqualificazione progressiva degli spazi pubblici, con l'obiettivo di ridurre la presenza delle automobili e restituire spazio a pedoni, attività commerciali e verde urbano.
Come cambierà via San Faustino
Il primo intervento scatterà a gennaio. Le auto parcheggiate sui marciapiedi di via San Faustino dovranno lasciare spazio ai pedoni. Saranno installate 30 fioriere con alberature in vaso e dissuasori di sosta, mentre verrà riorganizzata l'area davanti all'Urban Center e quella all'imbocco di largo Formentone.
La riduzione dei parcheggi lungo la strada sarà compensata da nuovi stalli riservati ai residenti nelle vie vicine: passeranno complessivamente da 53 a 63 tra via Silvio Pellico e via Marsala.
In via Silvio Pellico, i 46 posti oggi a pagamento saranno riservati ai residenti, aggiungendosi ai quattro già esistenti. In via Marsala, invece, sarà eliminata la corsia riservata agli autobus, non più necessaria dopo le modifiche al percorso della linea 15. I parcheggi passeranno così da 9 a 17: tredici per residenti, tre per il carico e scarico e uno per persone con disabilità.
Lungo via San Faustino rimarranno venti stalli destinati alle attività e ai servizi, tra carico e scarico, posti per persone con disabilità, Polizia locale e taxi.
Si allarga la Ztl
La Zona a traffico limitato di via San Faustino sarà estesa fino all'incrocio con via Porta Pile, dove verrà trasferito il portale elettronico di controllo degli accessi.
Le modifiche riguarderanno anche la parte orientale del centro storico. La Ztl sarà ampliata a via Tosio, via Fratelli Lombardi e al tratto nord di via Crispi. Il varco elettronico attualmente in via Mazzini sarà spostato all'intersezione con via Trieste.
Uscirà invece dalla Ztl il tratto di via Crispi compreso tra via Gezio Calini e corso Magenta.
Tutte le modifiche entreranno in vigore a gennaio 2027, una volta completati gli adeguamenti della segnaletica e dei sistemi di controllo.
Il futuro di via Gramsci e corso Martiri
Quella di San Faustino sarà soltanto la prima fase di una trasformazione più ampia. Lo studio di fattibilità del Comune immagina infatti una maggiore presenza di verde e nuovi spazi di incontro lungo la strada, valorizzando la presenza di negozi, università e attività culturali.
In via Gramsci l'obiettivo è migliorare il collegamento pedonale con piazza Vittoria, rendere più continui i percorsi e introdurre nuove alberature.
Per corso Martiri della Libertà, invece, si prevede una riorganizzazione della carreggiata e dei parcheggi, con marciapiedi più ampi e una maggiore presenza di verde.
Il verde avrà anche una funzione di mitigazione del caldo. Dopo un'estate segnata da temperature particolarmente elevate, il Comune punta ad aumentare le zone d'ombra nelle strade del centro storico, dove asfalto e pavimentazioni trattengono il calore. La piantumazione di nuovi alberi dovrebbe contribuire a ridurre questo fenomeno, rendendo gli spazi pubblici più vivibili anche durante i mesi estivi. Un intervento che si inserisce nelle strategie di adattamento della città ai cambiamenti climatici.