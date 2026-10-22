«Ricchi» per l’Erp, «poveri» per la convenzionata: famiglia sfrattata

Mobilitazione a San Polo per Astu, che ha ricevuto lo sfratto per finita locazione. Il suo Isee era troppo basso per accedere alla graduatoria convenzionata, ma è troppo alto per essere in una buona posizione per gli alloggi Aler. La denuncia di Diritti per tutti: «Le risposte e le case servono ora»