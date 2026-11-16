Gad Lerner: «Medici e giornalisti sono testimoni scomodi dell’orrore»

Per inquadrare il problema sono sufficienti i numeri che arrivano da Gaza: fonti diverse calcolano che oltre 200 giornalisti e più di 1500 operatori sanitari siano stati uccisi durante gli attacchi israeliani. Aumentano i rischi per chi vuole farsi testimone dei conflitti o portare aiuto, in veste neutrale, alle popolazioni colpite. Al Festival della Pace di Brescia ne parleranno – martedì 17 novembre alle 20.30 all’auditorium del Collegio universitario Lucchini – il giornalista Gad Lerner ed Ettore Mazzanti, presidente di Medici senza Frontiere Italia, in un incontro coordinato da Carlo Muzzi, vicedirettore del nostro giornale.
Come Lerner ci ha ricordato in questa intervista, Medici senza Frontiere opera a Gaza fin da prima del 7 ottobre 2023: «Dopo l’intervento israeliano ha cercato di consolidare la sua presenza tra mille difficoltà, piangendo anche dei morti. Ricordo che all’epoca lavoravo per il Fatto Quotidiano e lanciammo una raccolta fondi proprio per consolidare il loro presidio di Gaza».
Lerner, giornalisti e medici sono testimoni scomodi delle guerre?
«Testimone» è una parola chiave. I medici cercano di portare una riduzione del danno o una minima riparazione di quel tessuto civile e umano che viene mandato in frantumi, e i giornalisti cercano di rendere pubblico quel danno. Oggi, tuttavia, abbiamo vissuto proprio a Gaza una situazione paradossale: le nuove forme di connettività digitale hanno consentito alle vittime del massacro di rappresentare in prima persona la propria sofferenza e quello che stava accadendo. In questo modo, Gaza è riuscita a imporsi all’attenzione dell’opinione pubblica mondiale, anche se i principali media occidentali erano molto reticenti nel raccontarla.
Per quali motivi?
A causa di una solidarietà con Israele fondata su moltissime ragioni, compreso l’orrore suscitato dai massacri di Hamas contro la popolazione civile israeliana. Molto a lungo le direzioni di gran parte dei giornali e telegiornali, anche italiani, hanno ritenuto che si dovesse portare indulgenza a Israele, perché chiunque avrebbe reagito come loro al massacro subìto.
Poi questa esportazione di testimonianze registrate col telefonino non solo da giornalisti, ma anche dalle vittime, ha avuto un impatto prepotente. Questa è una novità rispetto ad altri massacri, non solo del passato ma anche del presente.
I governi cercano in genere di rendere invisibile la guerra…
È una regola ferrea della guerra, il volerne controllare il racconto e la divulgazione. C’è un termine umiliante per la nostra professione, quello del giornalista «embedded», l’unico ammesso perché ha requisiti di asservimento totale ed è accompagnato dagli ufficiali che gli faranno vedere solo quello che si vuole far sapere. È lo stravolgimento della funzione pubblica del giornalismo.
L’Unesco denuncia che nell’86% dei casi l’assassinio dei giornalisti resta impunito. Non ci sono tutele?
Nel caso di Gaza, l’eliminazione dei giornalisti palestinesi viene giustificata sostenendo che in realtà si trattava di militari nemici mascherati. Una grande menzogna, o comunque un’ipocrisia perché è ovvio che quei giornalisti, vivendo la condizione delle loro famiglie rinchiuse sotto bombardamento, provino una totale solidarietà con i propri congiunti. Che i giornalisti uccisi fossero anti-israeliani era abbastanza ovvio.
Ma coniugare testimonianza e neutralità è sempre difficile?
Il problema è conoscere le ragioni dell’odio e della ferocia. Il giornalista deve arrivare a spiegare anche gli stati d’animo di chi combatte, ma questo richiede una preparazione storica, la conoscenza dei territori e soprattutto la presenza sul campo. Il giornalismo fatto a distanza è necessario, ma mutilato.
Chi arriva sul terreno di guerra deve testimoniare l’orrore, prendendo una forte distanza dalla retorica guerresca. Il giornalista che si compiace della vittoria dei suoi e non vede una città rasa al suolo o una popolazione affamata nelle tende, non può raccontare la realtà. Credo che, più della neutralità, ai giornalisti vada richiesta onestà intellettuale, anche quando la realtà che incontrano dovesse contraddire le loro convinzioni.
Ora in Italia abbiamo «scoperto» la guerra ibrida. Come deve affrontarla chi lavora nella comunicazione?
Con calma, mi viene da rispondere… Questo richiamo continuo al fatto che dobbiamo accettare l’idea che siamo in guerra è un falso, troppo spesso adoperato da chi in guerra vuole andarci. Chi lavora per la pace ha bisogno di un senso delle proporzioni: tra un allarme bomba mandato via email e le bombe che cadono ogni giorno sull’Ucraina, a Gaza o in Sudan, c’è una bella differenza.