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Architettura e acqua nella storia viva della «Peschiera» di Pompiano

Lavori anche di recente per lo storico edificio nel cuore del paese, oggi sede espositiva. Risalente al Seicento, deve il suo nome al laghetto che si trovava sotto l’edificio, da cui i signori pescavano affacciandosi ai balconi
Emmanuele Andrico
La Peschiera di Pompiano
La Peschiera di Pompiano

Nel cuore del paese, a pochi metri dalla centralissima piazza Sant’Andrea, si trova un edificio che custodisce una storia in cui s’incontrano architettura e acqua. Da tutti conosciuto come «La Peschiera», ha origine nel Seicento, mentre l’aspetto attuale è riconducibile alla metà del Settecento. La struttura si sviluppa su due piani su un portico seminterrato, caratterizzato da tre campate con volte a crociera sostenute da quattro pilastri.

L’origine del nome

La particolarità della costruzione è legata al laghetto che si trovava al di sotto, alimentato dalla roggia Recuperone e regolato da due paratoie, una per l’ingresso e una per l’uscita dell’acqua. Nel bacino venivano immessi dei pesci, che i signori dell’epoca pescavano affacciandosi dai balconcini dell’edificio: una consuetudine che spiega l’origine del nome «Peschiera».

La nuova vita

Dopo il restauro concluso nel 1999, dal 2001 l’immobile è utilizzato come spazio espositivo. Una nuova destinazione che permette di preservare e valorizzare un luogo capace di attraversare i secoli. Le Terre Basse bresciane, d’altra parte, sono ricche di luoghi che raccontano storie sorprendenti. Scoprirle significa conoscere il patrimonio che rende unico ogni borgo.

Una veduta di Pompiano
Una veduta di Pompiano

La «Peschiera», tanto cara a tutti i pompianesi, è finita nuovamente «sotto i ferri» nel 2023. In quell’occasione si è provveduto in particolare alla sistemazione del tetto, al risanamento degli intonaci interni, al cambio di tutti i serramenti, al rifacimento dei balconi e dei marmi. Il costo complessivo totale dell’opera è stato di 70.500 euro, di cui 60mila finanziati da Regione Lombardia e il resto (10.500) proveniente dalle casse del Comune.

L’edificio restaurato è stato poi inaugurato con una grande festa che ha coinvolto l’intera comunità e ha avuto come protagonisti gli alunni della scuola primaria «Madre Teresa di Calcutta» e secondaria di primo grado «Don Giovanni Papa» che hanno allestito una mostra di elaborati con tematiche ambientali nel rinnovato spazio espositivo della struttura. Gli studenti hanno anche allietato la giornata con musica e canti, oltre ad aver condotto una ricerca storica sull’edificio, con importanti spunti di riflessione sulla salvaguardia del patrimonio comunale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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