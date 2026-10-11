Pompiano: dopo quattro anni la nuova palestra è realtà

Ci sono voluti quattro lunghi anni per portare a termine i lavori. Ora, finalmente, la palestra comunale di Pompiano è completata. Domenica 11 ottobre, a partire dalle 10.30, l’inaugurazione del secondo lotto della struttura. Viene messa così la parola fine ad un percorso lungo e complesso, segnato da difficoltà economiche, rincari e imprevisti.
Costi e iter
Un intervento importante per il paese, che potrà contare su un impianto sportivo moderno e funzionale. Un progetto avviato nell’autunno del 2022 con i lavori del primo lotto, conclusi nel settembre 2024. Due mesi più tardi è partito il secondo intervento, terminato nel gennaio 2026. Complessivamente, l’opera ha richiesto un investimento di 3 milioni e 300mila euro, ai quali si è aggiunto circa un milione per l’adeguamento dei prezzi, portando il costo complessivo a circa 4,3 milioni di euro.
Chiusura del cerchio
A esprimere soddisfazione è il sindaco di Pompiano, Giancarlo Comincini. «Con il completamento di questi lavori si chiude un cerchio importante. È un’opera straordinaria per Pompiano, che ha richiesto tempi lunghi e ha dovuto affrontare numerose difficoltà. Siamo partiti in un mondo e abbiamo concluso i lavori in un altro. Nel mezzo ci sono stati prima il Covid, poi la guerra e il conseguente aumento dei prezzi, fattori che hanno inevitabilmente condizionato il percorso». Un iter articolato, reso possibile anche grazie a diversi bandi di finanziamento, ma che ha richiesto un notevole impegno agli uffici comunali.
«La realizzazione dell'opera ha comportato difficoltà non soltanto economiche, ma anche organizzative. Il personale del Comune è stato messo a dura prova per portare a termine gli interventi. Per questo il risultato raggiunto rappresenta una soddisfazione ancora maggiore», sottolinea il primo cittadino.
Secondo lotto
Il secondo lotto ha permesso di completare gli spazi di servizio e ampliare le possibilità di utilizzo del complesso. Sono stati realizzati quattro spogliatoi, un’infermeria, due spogliatoi per gli arbitri e un’ampia zona d’ingresso. Al piano rialzato trova inoltre spazio una palestra destinata ad attività come yoga e karate. «La struttura soddisfa tutti i criteri Nzeb, relativi all’elevata efficienza energetica, e dispone di spazi utilizzabili anche a servizio del campo da calcio attiguo. Questo permetterà di sfruttare contemporaneamente la palestra principale e il campo sportivo. Inoltre, grazie alla nuova sala al piano rialzato, sarà possibile ospitare ulteriori attività». L'inaugurazione aperta a tutti. Al termine della cerimonia è previsto un pranzo nella tensostruttura, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Gruppo Alpini di Pompiano.