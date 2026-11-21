A raccontarlo oggi quasi non ci si crede, eppure c’è stato un tempo (neppure troppo lontano) in cui la Val Palot è stata una meta turistica con un suo fascino indiscutibile. Se salivi da Fraine c’era la tappa obbligata alla bottega/salumeria/minisupermercato, entravi e il profumo dei formaggi di malga (davvero di malga) ti avvolgeva e ti arrivava fino all’anima: eri in vacanza. Poi avanti per qualche tornante a bordo della Fiat 127 con le valigie ben fissate sulla capote ed eccoti in Val Palot.
A quel tempo riccamente accogliente: due hotel, con altrettanti ristoranti, un bar/pizzeria e un market dove trovavi letteralmente di tutto. Basta chiudere gli occhi e sembra di essere ancora là, con Piero che falciava l’erba in un precario equilibrio mai venuto meno, e sua mamma Maria che portava a casa il fieno nella gerla sulle spalle. Poi apri gli occhi e ti ritrovi letteralmente nel nulla. Dal cartello che segna l’arrivo puoi camminare fino alle ex piste sciistiche senza incontrare nessuno. Tutto fermo e immobile. Se sei fortunato una persona la incontri, quell’uomo di mezza età che con la sorella negli ultimi anni ha gestito il piccolo supermercatino: chiuso dopo un incendio lo scorso anno. Hanno resistito più a lungo possibile, ma poi è diventato impossibile.
Oggi è rimasta solo la natura, peraltro provata dal terribile bossico, che qui ha colpito duro. E prima ancora dalla tempesta Vaia. Ma quei luoghi custodiscono una storia affascinante. Il nome affonda le radici nella conformazione fisica del territorio, secondo gli storici locali, il toponimo Palot – o «palò» in dialetto – deriverebbe dal «balòt», ovvero quei grossi sassi arrotondati e levigati dall’acqua del torrente che attraversa il fondovalle. Per secoli questa conca verdeggiante a mille metri d’altitudine è rimasta un luogo appartato, frequentato quasi esclusivamente da boscaioli e pastori, ma al tempo stesso strategico come via di comunicazione.
La valle si trova infatti lungo l’antico percorso che collega il Sebino alla Valtrompia attraverso il colle di San Zeno. Proprio lungo questo tracciato, secondo la tradizione, nel 16 avanti Cristo sarebbe transitato il proconsole romano Publio Silio Nerva con le sue legioni, impegnato nella campagna per la conquista della Valcamonica. Il ponte romano che racconta quel passaggio è peraltro lungo il nuovo percorso che porterà in Val Palot. A testimonianza di un passato remoto restano anche alcune incisioni rupestri e i racconti popolari tramandati di generazione in generazione, come la leggenda della «fonte dell’amore eterno», legata alla storia romantica e contrastata di due giovani pastori del luogo.
La tranquillità rurale della valle cambiò volto sul finire dell’Ottocento, quando il sottosuolo rivelò le sue ricchezze. La ditta pisognese Pietro Damioli avviò l’estrazione della pirite di rame, portando i minerali della Val Palot fino all’Esposizione bresciana del 1904. Accanto al rame, fino alla Seconda guerra mondiale, rimasero attive anche diverse gallerie per l’estrazione dell’oro. Oggi quegli ingressi sono chiusi, ma la corsa all’oro rimane un sogno vivo.
La vera svolta verso la vocazione turistica arrivò nei primi decenni del Novecento, dal 1935 la valle divenne infatti una delle mete predilette per le gite dei dopolavoristi, richiamando centinaia di visitatori per eventi come la festa del narciso. Nel dopoguerra, grazie all’impulso dell’Enal, la Val Palot scoprì la sua anima invernale: vennero tracciate le prime piste, istituiti corsi di addestramento alpino e organizzate gare di sci di fondo e discesa. Ribattezzata la «stazione sciistica più piccola d’Italia», è diventata per generazioni una palestra fondamentale dello sci. Oltre a rappresentare uno dei punti di partenza più amati per le escursioni estive e invernali verso il Guglielmo.
E se negli anni Settanta si soggiornava nelle locande di Fraine, negli anni Ottanta ecco gli hotel in Val Palot. Era la tipica villeggiatura senza pretese di quel tempo, con il bagno rigorosamente fuori dalla camere. Ma la vera vacanza in Palot era in una casa di quelle che la puntellano ancora oggi, varie generazioni familiari tutti appassionatamente (più o meno) insieme. E in quel caso il bagno non solo era fuori dalla camera, ma anche fuori dalla casa. Il caminetto acceso dalla mattina presto alla sera tardi era la splendida cornice di un tempo irripetibile. Perché immaginare un presente/futuro per la Val Palot appare molto complicato, per usare un eufemismo.
Un rilancio che non potrà certo passare dallo sci (la tragedia del 2024 è stata uno spartiacque, e comunque a questa altitudine la neve chi la vede più?), si deve ripartire da un turismo che viva tutto l’anno e che possa sfruttare la bellezza intatta di una valle che merita una seconda possibilità.