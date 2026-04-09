Apre una nuova strada per arrivare fino in Val Palot

Una «nuova strada» per la Val Palot, una sorta di palliativo, non certo utilizzabile da parte di tutti, ma pur sempre un nuovo modo per raggiungere le frazioni montane di Pisogne senza dover fare un giro di un’ora. Come promesso, l’Amministrazione di Pisogne, mentre proseguono incontri e progetti per trovare una soluzione definitiva, ha sistemato e riaperto la carreggiata Gratacasolo-Fraine.

Si tratta di una viabilità agro-silvo-pastorale, in diversi punti scoscesa e stretta, da percorrere solo con mezzi a trazione integrale, ma che consente, in poco più di dieci minuti, di arrivare nella frazione di Fraine. La strada è stata sistemata nelle scorse settimane con 100mila euro, per rendere il fondo meno sconnesso, sistemare le buche più grandi e cercare di rendere più agevole il transito, creando anche alcune piazzole di scambio, in caso di incrocio di due mezzi.

Il progetto e i lavori sono stati realizzati dal consorzio forestale Sebinfor, con la Comunità montana che ha messo 40mila euro e il Comune gli altri 60mila.

Il percorso è lungo poco meno di un chilometro, non alla portata di tutti, ma, in situazione di emergenza, come è dal 27 dicembre scorso, è un’alternativa disponibile. «Il tracciato - spiega il sindaco Federico Laini - è stato migliorato, ma resta una strada di montagna con pendenze importanti, percorribile quindi con fuoristrada. È un’opportunità concreta per ridurre i tempi di collegamento col fondovalle e una risposta alle difficoltà degli abitanti».

La strada principale di Sonvico resta chiusa e - consapevolezza da accettare - lo sarà ancora a lungo, visto l’esito delle indagini geologiche a seguito del disgaggio del versante franoso con l’esplosivo.

Nel frattempo, si lavora su più fronti, sia per trovare una soluzione definitiva sostenibile, sia per ricercare i fondi, sia per adeguare altre soluzioni temporanee per migliorare l’accessibilità alla Val Palot. Ad esempio, l’intento è di sistemare il collegamento tra la località Mora e Sonvico, per aumentarne la percorribilità, seppur con limitazioni e senso unico alternato nei tratti più stretti.