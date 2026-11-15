Una lunga anima di cemento che racconta la Valtrompia

Il condominio Margherita è affacciato su via Marconi. Negli anni Sessanta, quando fu progettato da Cesare Zangrandi, era considerato un edificio innovativo. E ancora oggi la sua sagoma a righe bianche e marroni ha il suo perché, con le finestre delle case e le vetrine dei negozi e la vita che ci scorre intorno e dentro.
Non è un casermone anonimo, no. Ha un’anima, anzi due. La seconda, di cemento, è una linea che corre tra i negozi e il primo piano lungo tre dei lati esterni e si presenta in forma di fregio. Nel 1961 il cantiere era terminato, ma qualcuno ritenne che mancava qualcosa, tipo un abbellimento. Qualcosa che avesse carattere. Così nel 1965 si pensò di decorare la casa con formelle che raccontassero la storia della Valle. Venne chiamato lo scultore Gino Casari, che illustrò in trentasette altorilievi vicende salienti ma anche scene di quotidianità valtrumplina.
L’opera, lunga 75 metri, comincia proprio dall’inizio, con gli uomini preistorici che tagliano gli alberi per fare spazio alle coltivazioni e costruire le capanne. Ci sono due mastri fabbri in una fucina che lavorano il ferro (uno è stato grattato via, poverino). Viene descritto l’arrivo dei romani (nel 16 a.C), i quali potenziano lo sfruttamento delle miniere con l’invio di schiavi e detenuti (i damnati ad metalla, condannati alle miniere) per rifornire di armi l’esercito. Segue l’avvento del Cristianesimo, con i suoi primi martiri, la calata dei longobardi, anche loro interessati all’industria del metallo che, lavorato per scopi pacifici e non, ha reso questo territorio celebre in tutto il mondo. I secoli scorrono portando la dominazione austriaca e la catastrofica alluvione del 14 agosto 1850, che provocò l’esondazione Mella e distrusse vite, strade, case, mulini, fabbriche, devastando tutto.
A seguire la violenza delle due guerre, la lotta di liberazione, la nascita della Repubblica, il ritorno alla normalità e al lavoro in tempi di pace. Ed ecco, rassicurante, l’immagine di quello che da Don Battista divenne prima Monsignor Montini e infine Papa Paolo VI. Qui lo vediamo davanti alla sua casa natale di Concesio, con la veste da Santo Padre e lo zucchetto bianco, già nel cuore di tutti a solo due anni dalla salita al soglio pontificio. Perché questa terra non produce solo armi, ma anche santi.
Non mancano immagini bucoliche, come la madre che porta pesi e insieme tiene la mano della sua bambina e il contadino che ara il campo con l’aratro trainato da un bue. Forse la più bella di tutte è una scena di infinita tenerezza domestica: lei che cucina la cena al camino mentre lui gioca con la loro bambina, la quale è così felice di correre tra le braccia del suo papà che ha abbandonato a terra la sua bambola preferita (probabilmente l’unica che aveva). E così capita che, girando intorno a una casa, ci sia dato comprendere come gira il mondo. (Un sincero grazie a G. Colleoni).